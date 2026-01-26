«Tanto poder»: por qué el fichaje de Christian Pulisic por la MLS sería una pésima idea, según la leyenda de la selección estadounidense Brad Friedel, que pide «ponerse las pilas» al AC Milan en relación con su contrato

En declaraciones a SportsbookReview.com, conocido por publicar y analizar ofertas como el código de bonificación de BetMGM, el exguardameta de la selección estadounidense Brad Friedel respondió a GOAL cuando se le preguntó si le gustaría ver a Pulisic en la MLS: «En el futuro, sí. Es así: desde el punto de vista de un aficionado estadounidense, quiero que el mayor número posible de los mejores jugadores de la selección nacional jueguen al más alto nivel competitivo posible, porque eso garantizará que la selección nacional compita con más fuerza contra la élite mundial. No es necesario que todos jueguen en Europa, puede haber jugadores de la MLS, sin duda. Pero tener a todos los mejores jugadores en la MLS, donde mentalmente es una liga mucho más fácil, se permite bajar el nivel, no hay ascensos ni descensos, hay muy poca presión. Me gusta cuando los jugadores no saben cuándo llegará su próximo contrato, siempre tienen a un joven jugador presionándoles para quitarles el puesto, tienen que mejorar constantemente.

Si alguien como Weston McKennie o Christian Pulisic llegara a un club de la MLS, tendría tanto poder que me preocuparía que no se centrara solo en mejorar. Esa sería mi preocupación. No todos los jugadores son así, algunos pueden motivarse a sí mismos, pero hay muchos que no pueden.

Supongo que se podría comparar con lo siguiente: ¿preferirías que los jugadores de la NBA jugaran en la Euroliga o en la NBA? Si tienes la oportunidad de ir a jugar a la Premier League y tienes la calidad para hacerlo, y la calidad y la capacidad para jugar en otro país y jugar en la Champions League, esos son los mejores eventos para el fútbol de clubes en este momento. Así que ponte a prueba y hazlo. Ese sería mi deseo para la mayoría de la selección nacional de Estados Unidos. No es para todos, y al final me encantaría ver a Christian, Weston y Tyler [Adams] volver y que todos estos chicos terminaran sus carreras en la MLS. Sería estupendo. Pero en el momento álgido de sus carreras, no creo que la MLS esté aún a ese nivel».

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!