Según el diario *Bild*, un club de la Bundesliga quiere fichar al joven defensa Víctor Valdepeñas, quien juega en el filial del Real Madrid.
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¿También el Arsenal y el BVB están interesados? Al parecer, el Eintracht de Fráncfort quiere fichar a un defensa del Real Madrid
Según la prensa, el director deportivo del Frankfurt, Markus Krösche, ya habló con el entorno de Valdepeñas. El club alemán lo sigue desde hace tiempo y podría ficharlo este verano. El central, de 19 años, tiene contrato con el Madrid hasta 2029.
Según Bild, el Real Madrid pediría más de cinco millones de euros por un jugador que también puede actuar como lateral izquierdo y, además, negociaría una cláusula de recompra para mantener su derecho sobre este talentoso canterano.
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Fráncfort: ¿Un joven talento del Real Madrid sustituirá a Collins?
El año pasado el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen ya siguieron a Valdepeñas. Ahora, además del Frankfurt, también lo hacen Arsenal y AC Milan, por lo que el Eintracht tendrá competencia de peso por el exinternacional sub-19 español.
Debutó con el primer equipo en diciembre, bajo Xabi Alonso, y fue titular en la victoria 2-1 ante el Alavés. Desde entonces no ha tenido más oportunidades en la primera plantilla, pero es titular en el Castilla, que compite en Tercera División, donde ha jugado 26 partidos y marcado dos goles esta temporada.
En Frankfurt podría surgir la necesidad de reforzar la defensa este verano si Nnamdi Collins se marcha. Aunque el jugador de 22 años tiene contrato hasta 2030, valora un cambio y la Premier League le sigue de cerca; el Eintracht estaría dispuesto a venderlo y pediría unos 40 millones de euros.
El calendario restante del Eintracht de Fráncfort
Jornada
Rival
31
FC Augsburgo (A)
32
Hamburger SV (C)
33
Borussia Dortmund (F)
34
VfB Stuttgart (local)