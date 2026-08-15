Según The Athletic, el Nottingham Forest está ultimando la venta del delantero Taiwo Awoniyi al Coventry City en una operación que subraya las enormes ambiciones del conjunto recién ascendido. El Coventry City se prepara para su primera temporada en la Premier League en 25 años y ha identificado al atacante de 29 años como una incorporación clave para sus opciones ofensivas.

El internacional nigeriano llegó al City Ground en el verano de 2022, completando un traspaso de 17,2 millones de libras, entonces récord del club, procedente del Union Berlin con un contrato de cinco años. Rápidamente se consolidó como uno de los favoritos de la afición, forjándose una reputación por aparecer con goles vitales en partidos de alta exigencia ante los clubes más grandes de la Premier League.