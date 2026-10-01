Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y de Italia, habla de Zinedine Zidane, su compañero de equipo en su etapa en la Juventus y actual seleccionador de Francia, rival de Italia mañana por la noche en París en la Nations League: «¿Si esperaba que Zizou se convirtiera en un gran entrenador? Nunca, nunca, cero, ni con una bola mágica. Y desafío a todos mis compañeros de la Juve a decir lo contrario, es decir, que Zizou se convertiría no en un gran entrenador, sino en un súper entrenador. Sinceramente, esperaba verlo en la Juventus, pero tiene ese amor por la selección que lo ha llevado a convertirse en seleccionador. Y tenerlo en el banquillo es un valor para los jugadores».





Tacchinardi prosigue: «¿A quién veo en él entre los entrenadores que tuve en Turín? Diría Ancelotti por la forma en que está en el banquillo. Lippi también sabía construir una gran relación con los jugadores, pero, respecto a Carlo y a Zizou, en los partidos era más... “exuberante”».