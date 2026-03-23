Tacchinardi: «El espectáculo de los penaltis puede costarle la Champions a la Juventus»

Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista, en el programa «Pressing» de los canales de Mediaset, vuelve a referirse al episodio del penalti que Manuel Locatelli falló durante el Juve-Sassuolo del sábado por la noche: «Si en la Juve hubiera lanzado un penalti Tacchinardi, habríamos tenido un problema. Si Locatelli lanza un penalti en la Juventus, hoy tenemos un problema. Pero si Locatelli es el lanzador de penaltis, no se puede ver cada vez que hay un penalti a Vlahovic coger el balón, pasar a Yildiz, pasar a Vlahovic. Locatelli mirando desde atrás... El jugador que tiene que lanzar el penalti debe tener una serenidad total», informa TuttoJuve.com.



