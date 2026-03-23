Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista, en el programa «Pressing» de los canales de Mediaset, vuelve a referirse al episodio del penalti que Manuel Locatelli falló durante el Juve-Sassuolo del sábado por la noche: «Si en la Juve hubiera lanzado un penalti Tacchinardi, habríamos tenido un problema. Si Locatelli lanza un penalti en la Juventus, hoy tenemos un problema. Pero si Locatelli es el lanzador de penaltis, no se puede ver cada vez que hay un penalti a Vlahovic coger el balón, pasar a Yildiz, pasar a Vlahovic. Locatelli mirando desde atrás... El jugador que tiene que lanzar el penalti debe tener una serenidad total», informa TuttoJuve.com.
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Tacchinardi: «El espectáculo de los penaltis puede costarle la Champions a la Juventus»
Tacchinardi continúa: «Cuando yo estaba allí y había un penalti, había leyendas como Zidane, Nedved o Ibrahimovic, pero nadie se atrevía a lanzarlo porque estaba Alessandro Del Piero. Si Vlahovic habla con Yildiz, Yildiz habla con Locatelli, ya no se entiende nada; hay que decirlo antes del partido. Locatelli siempre ha asumido la responsabilidad, lo hizo con el Venezia, así que sabe lanzarlos, pero basta ya de estas payasadas. Spalletti debe dejarlo claro antes del partido y esta payasada podría costarle la Champions a la Juventus».