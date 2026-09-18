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imago-sport-1081362947.jpgSergio Ros
Alvino Hanafi
Traducido por

«Szczesny o Livakovic?»: un contratiempo por lesión desencadena una drástica decisión de Hansi Flick en la portería del Barcelona

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
Joan García
D. Livakovic
W. Szczesny

El Barcelona afronta un gran dilema en la portería después de que Joan Garcia sufriera molestias en la rodilla derecha durante la victoria ante el Racing Santander. Con el viaje a Sevilla a solo 48 horas, Hansi Flick debe decidir si darle la titularidad bajo palos a Wojciech Szczesny o concederle el debut a Dominik Livakovic.

  • Garcia sufre un golpe en la rodilla tras resbalar bajo la lluvia en el Camp Nou

    Según Marca, el portero del Barcelona Joan Garcia se sometió a pruebas médicas el jueves por la mañana después de notar molestias en su rodilla derecha durante la victoria del miércoles sobre el Racing Santander. El guardameta catalán sufrió el problema al resbalar en el césped mojado mientras recogía un balón detrás de su portería bajo una intensa lluvia.

    Aunque completó la primera parte, ese movimiento forzado obligó a sustituirlo al descanso por precaución.

    Wojciech Szczesny salió desde el banquillo para reemplazarlo en la segunda parte.

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  • imago-sport-1083409978.jpgSergio Ros

    Las pruebas médicas descartan daños graves para el central

    Las primeras pruebas en la ciudad deportiva llevaron alivio a los servicios médicos del Barcelona al descartar una lesión grave. El club confirmó que las molestias están en su rodilla derecha, no en la pierna izquierda que requirió una intervención quirúrgica la temporada pasada.

    Sin embargo, su disponibilidad para el choque del sábado contra el Sevilla sigue sin confirmarse.

    «El jugador del primer equipo Joan Garcia presenta unas molestias leves en la rodilla derecha. Su disponibilidad dependerá de la evolución de la lesión», rezaba el comunicado oficial del club.

  • Flick afronta un dilema en la portería en el Sánchez Pizjuán

    Con solo 48 horas entre las pruebas y el pitido inicial en el Ramón Sánchez Pizjuán, el técnico Hansi Flick se enfrenta a una delicada decisión táctica. Conocido por negarse a acelerar el regreso de los jugadores antes de los parones internacionales, es poco probable que Flick asuma riesgos innecesarios con Garcia.

    El entrenador alemán debe decidir si vuelve a confiar en Szczesny o recurre al fichaje veraniego Dominik Livakovic.

    El número 1 de Croacia, Livakovic, sigue esperando para hacer su debut oficial con la camiseta azulgrana.

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  • imago-sport-1083409981.jpgSergio Ros

    La decisión es inminente a medida que se acerca el parón internacional

    El Barcelona realizará una última evaluación física en su último entrenamiento antes de viajar a Andalucía. Si Garcia se queda fuera, tendrá tres semanas completas para recuperarse durante el próximo parón internacional.

    Szczesny sigue siendo el favorito actual para salir de inicio tras su entrada en mitad del partido contra el Racing.

    Flick aclarará quién será su portero titular en su comparecencia ante los medios previa al partido del viernes.

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