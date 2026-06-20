¿Qué pasó? Schlotterbeck despejó un balón justo antes de que llegara el delantero marfileño Amad Diallo; en la acción, su pie izquierdo se torció ligeramente sin intervención del rival y, además, golpeó su propio tendón de Aquiles con el derecho.

Cojeó unos pasos hasta que el equipo médico alemán lo atendió en la banda; el defensa del Borussia Dortmund parecía sufrir un problema en el tobillo izquierdo.

Los aficionados alemanes en el estadio de Toronto (Canadá) le animaron con cánticos mientras recibía atención médica.