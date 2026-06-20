El defensa central recibió atención médica en el campo tras una jugada desafortunada a los quince minutos, lo que hizo temer que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, tuviera que realizar un cambio prematuro.
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¡Susto para Alemania! La selección alemana teme por un jugador clave tras una jugada desafortunada
¿Qué pasó? Schlotterbeck despejó un balón justo antes de que llegara el delantero marfileño Amad Diallo; en la acción, su pie izquierdo se torció ligeramente sin intervención del rival y, además, golpeó su propio tendón de Aquiles con el derecho.
Cojeó unos pasos hasta que el equipo médico alemán lo atendió en la banda; el defensa del Borussia Dortmund parecía sufrir un problema en el tobillo izquierdo.
Los aficionados alemanes en el estadio de Toronto (Canadá) le animaron con cánticos mientras recibía atención médica.
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Según la nueva norma de la FIFA, Schlotterbeck esperó un minuto tras ser atendido antes de volver al campo. Al reingresar, el central del BVB aún cojeaba y fruncía el ceño.
Los centrales Antonio Rüdiger y Waldemar Anton empezaron a calentar, pero finalmente Schlotterbeck continuó en el campo y, con el paso de los minutos, recuperó su ritmo.
Alemania en el Mundial 2026: la convocatoria de la selección alemana
Posición
Jugador
Club
Dorsal
Portero
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Portero
Manuel Neuer
FC Bayern de Múnich
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensa
Nathaniel Brown
Eintracht de Fráncfort
18
Defensa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Múnich
6
Defensa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Múnich
5
Defensa
David Raum
RB Leipzig
22
Defensa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensa
Jonathan Tah
FC Bayern de Múnich
4
Defensa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Delantero
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Delantero
Leon Goretzka
FC Bayern de Múnich
8
Delantero
Kai Havertz
Arsenal
7
Delantero
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Delantero
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Delantero
Jamal Musiala
FC Bayern de Múnich
10
Delantero
Leroy Sané
Galatasaray de Estambul
19
Delantero
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Delantero
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Delantero
Nick Woltemade
Newcastle United
11