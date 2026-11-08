Susto en el Tromso-Bodo/Glimt: se derrumba parte de la grada visitante y un aficionado acaba en el hospital

Susto en Noruega. El partido de la Eliteserien entre el Tromsø y el Bodø/Glimt fue interrumpido tras 40 minutos de juego por el derrumbe de una parte del sector visitante del Alfheim Stadion, situado detrás de la portería. «Cinco personas han caído, una ha sido ingresada en el hospital», declaró Simen Pedersen, responsable de relaciones con la prensa del Bodø/Glimt, quien precisó que el aficionado trasladado de urgencia al hospital en ambulancia estaba consciente.