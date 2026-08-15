¡Sustituto de Dumfries asegurado! El Inter cierra el fichaje de Djed Spence por 35 millones de euros procedente del Tottenham y confirma su regreso a la Serie A

El Inter se ha movido con decisión en el mercado de fichajes de verano para asegurar el futuro de su banda derecha al completar el fichaje en propiedad de Spence procedente del Tottenham Hotspur. El jugador de 26 años, que recientemente celebró su cumpleaños, ha firmado un contrato de larga duración en San Siro hasta junio de 2031.

Tras completar los exámenes médicos tanto con el club como con el Comité Olímpico Italiano (CONI), Spence firmó un acuerdo por un valor, según se informa, de 2,5 millones de euros al año, más bonus vinculados al rendimiento. Según el acuerdo, el Tottenham recibirá 31,5 millones de euros por adelantado, con otros 3,5 millones ligados a objetivos de rendimiento y variables.