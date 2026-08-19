Preguntado por si el exentrenador de Chelsea y Manchester United está bajo menos presión para ofrecer un fútbol vistoso dadas las recientes dificultades para conquistar los grandes títulos dentro y fuera del país, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado el primer partido de Mourinho en su regreso a La Liga al frente del equipo cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que cuando hablas del Real Madrid, hay una ligera diferencia».

«[Fabio] Capello ganó la liga hace muchísimo tiempo y le pitaron prácticamente en todos los partidos por ganar 1-0, así que creo que definitivamente hay una parte de fondo en todo esto.

«Tienen que ser más difíciles de vencer, tienen que correr, tienen que trabajar duro, pero tú y yo sabemos que eso debería ser lo mínimo, debería ser lo básico: te dejas la piel, corres y corres y, si estás teniendo un mal partido, que todos los tenemos, corres y corres y corres y ayudas a los demás.

«Creo que tiene que haber una cierta dosis de estilo, pero no creo que eso vaya a ser un problema con el Madrid o el Barça. El estilo aparece, los jugadores que tienen tienen ese estilo, simplemente forma parte de su ADN, eso sucederá de manera natural sobre el campo porque eso es lo que hacen.

«Espero que el Madrid marque muchos goles este año, normalmente lo hace. Marcó muchos goles con Jose la última vez, pero su equipo compitió contra Pep [Guardiola] y aquel equipo. Ganaron una liga, ganaron una Copa del Rey, ganaron una Supercopa contra el Barcelona, pero eso fue en tres años. Creo que este año tendrán que hacer más que eso.

«Su inversión vuelve a ser importante. Después de la inversión en defensa del año pasado, han vuelto a hacerlo este año, con un par de buenos fichajes nuevos. Han traído a tres defensas, además de los tres del año pasado, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etcétera.

«Trajo otros tres, así que se podía ver dónde pensaba que estaba la debilidad y ya sabes que quiere ser fuerte atrás antes que nada. Luego, ese cuarteto de ataque, ya sabes que marcará goles con mucha facilidad, no hay ningún problema con eso en La Liga».