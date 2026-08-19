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Sustancia frente a estilo: ¿José Mourinho simplemente tiene que ganar en el Real Madrid? La leyenda madridista Steve McManaman explica la misión del ‘Special One’ en el Santiago Bernabéu
Los «Galácticos» del Madrid de 2026 se han quedado sin grandes títulos
La legendaria política de fichajes de los ‘Galácticos’ del presidente Florentino Pérez puede que no sea tan predominante en 2026 como lo fue en su día, pero en la capital española se ha reunido una plantilla repleta de estrellas y se exige un retorno anual, en forma de títulos, a las cuantiosas inversiones de fe y dinero.
El delantero francés Kylian Mbappe se incorporó al equipo en 2024 y se esperaba que persiguiera los esquivos títulos de la Champions League y el Balón de Oro en Madrid, pero todavía no ha disfrutado de una recompensa tangible por los 86 goles que ha marcado y las dos Botas de Oro que ha conquistado.
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Mourinho trabajando con Mbappe, Vini Jr y Bellingham
Vinicius Junior ha, después de generar brevemente rumores de traspaso, firmado un nuevo contrato, mientras Jude Bellingham volvió a mostrar su mejor nivel con Inglaterra en el Mundial de 2026 y el prometedor adolescente marfileño Yan Diomande ha llegado en un traspaso de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares).
Como colectivo, tienen la misión de arrebatar el dominio nacional a su rival del Clásico, el Barcelona. Mourinho ha sido incorporado para ayudar en esa misión, con el enigmático portugués regresando al Bernabéu 13 años después de que concluyera su anterior etapa en el Real Madrid.
La misión de Mourinho: ¿se permitirá al Special One ganar aunque sea de forma fea?
Preguntado por si el exentrenador de Chelsea y Manchester United está bajo menos presión para ofrecer un fútbol vistoso dadas las recientes dificultades para conquistar los grandes títulos dentro y fuera del país, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado el primer partido de Mourinho en su regreso a La Liga al frente del equipo cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que cuando hablas del Real Madrid, hay una ligera diferencia».
«[Fabio] Capello ganó la liga hace muchísimo tiempo y le pitaron prácticamente en todos los partidos por ganar 1-0, así que creo que definitivamente hay una parte de fondo en todo esto.
«Tienen que ser más difíciles de vencer, tienen que correr, tienen que trabajar duro, pero tú y yo sabemos que eso debería ser lo mínimo, debería ser lo básico: te dejas la piel, corres y corres y, si estás teniendo un mal partido, que todos los tenemos, corres y corres y corres y ayudas a los demás.
«Creo que tiene que haber una cierta dosis de estilo, pero no creo que eso vaya a ser un problema con el Madrid o el Barça. El estilo aparece, los jugadores que tienen tienen ese estilo, simplemente forma parte de su ADN, eso sucederá de manera natural sobre el campo porque eso es lo que hacen.
«Espero que el Madrid marque muchos goles este año, normalmente lo hace. Marcó muchos goles con Jose la última vez, pero su equipo compitió contra Pep [Guardiola] y aquel equipo. Ganaron una liga, ganaron una Copa del Rey, ganaron una Supercopa contra el Barcelona, pero eso fue en tres años. Creo que este año tendrán que hacer más que eso.
«Su inversión vuelve a ser importante. Después de la inversión en defensa del año pasado, han vuelto a hacerlo este año, con un par de buenos fichajes nuevos. Han traído a tres defensas, además de los tres del año pasado, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etcétera.
«Trajo otros tres, así que se podía ver dónde pensaba que estaba la debilidad y ya sabes que quiere ser fuerte atrás antes que nada. Luego, ese cuarteto de ataque, ya sabes que marcará goles con mucha facilidad, no hay ningún problema con eso en La Liga».
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LaLiga 2026-27: el Real Madrid intenta destronar al campeón Barcelona
Mourinho ha construido su carrera y se ha labrado una reputación como una de las mayores mentes tácticas de la era moderna gracias a la conquista de grandes títulos prácticamente en todos los lugares en los que ha estado.
Se ha planteado alguna que otra duda sobre si, a los 63 años, puede volver a alcanzar cotas de ganador de LaLiga y de la Liga de Campeones. El Real Madrid confía en que pueda lograrlo, con jugadores como Mbappe y Vinicius Junior a su disposición, y espera arrancar con fuerza su proyecto en 2026-27.
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