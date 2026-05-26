Suspiro de alivio tras la impactante noticia: la estrella de la DFB estaría disponible para la fase de clasificación del Mundial

Desde hace una semana se sabía que la selección femenina de la DFB no contaría con su capitana, Giulia Gwinn, para los partidos contra Noruega y Eslovenia (5 y 9 de junio). La lateral derecha del Bayern de Múnich, campeón del doblete, se pierde los encuentros por una operación de hombro. Tampoco jugará la delantera Nicole Anyomi por lesión, y la central Janina Minge está sancionada para el duelo ante Noruega.

En contrapartida, Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich y Marie Müller regresan tras sus respectivas lesiones, al igual que Melissa Kössler (Denver Summit FC), ausente desde 2024.

En casa ante Noruega en Colonia (20:35 h, ARD), un triunfo le bastará a Alemania para sellar su pase al Mundial 2027 en Brasil. Tras el 0-0 en Austria, la Mannschaft lidera el Grupo A4 con solo un punto de ventaja sobre las noruegas. Cuatro días después visitarán Liubliana (18:00 h/ZDF).

«Nuestro objetivo es claro: queremos terminar primeras en este grupo y clasificarnos directamente para el Mundial de 2027 en Brasil. Para ello, lo daremos todo en los próximos partidos, con la máxima concentración, pasión y espíritu de equipo», afirmó Wück: «Por supuesto, las bajas nos afectan. Al mismo tiempo, sabemos que otras asumirán la responsabilidad. Confiamos en nuestra plantilla; todas saben lo que está en juego y están listas para lograr el billete al Mundial».