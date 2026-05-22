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¿Sus mayores remordimientos? Michael Owen señala dos torneos que la «generación dorada» de Inglaterra, con David Beckham y compañía, debería haber ganado
Owen causó una gran sensación con la selección inglesa en 1998
Owen irrumpió en la selección inglesa en 1998, convirtiéndose a los 18 años en el goleador más joven del país en un Mundial. Luego marcó un gol legendario contra Argentina en octavos. El partido acabó con dolorosa derrota en los penaltis tras la famosa tarjeta roja a David Beckham, que dejó a los Tres Leones con diez.
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Ronaldinho y Ronaldo eliminaron a Inglaterra.
En 2002, bajo Sven-Göran Eriksson, Inglaterra tenía una plantilla con Owen, Beckham, Ashley Cole y Gerrard. Ronaldinho y Brasil apagaron ese sueño. Luego llegaron Frank Lampard y Wayne Rooney para la Euro 2004, donde Portugal nos eliminó en penaltis. Dos años después, Cristiano Ronaldo, con su famoso guiño, reapareció.
¿Qué derrotas de la «generación dorada» fueron las más dolorosas?
Al no haber podido convertir su potencial en algo tangible, ¿cuál de esos momentos dolorosos dejó a Owen más desilusionado por no lograr la medalla de campeón?
El propio Owen —embajador en el Reino Unido del comparador de casinos online Casino.org— respondió a GOAL: «¡Dios mío! Jugué cinco torneos grandes. El mejor equipo, aunque no me desvelo pensando que debimos ganarlo, fue el de 2002 en Japón: nos eliminó el que luego fue campeón, pero éramos muy buenos.
Solo teníamos que ganar un partido; del otro lado estaban Alemania, Turquía y Corea del Sur, pero nosotros nos cruzamos con Brasil, una pesadilla. Casi llegamos a la final».
En 1998 todo salió mal: expulsión, derrota en penaltis y un gol legal anulado ante Argentina; debimos avanzar.
En 2006 me lesioné a mitad de torneo y no tengo una opinión clara; aun así, contra Portugal debimos ganar: íbamos 1-0 arriba hasta que Wazza [Rooney] se lastimó a los 15 minutos y podría haber sido final contra Grecia.
«Diría que Portugal y Japón; en esos dos torneos creo que realmente podríamos haber ganado».
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Southgate estuvo a punto de conseguirlo: ¿podrá Tuchel ganar con Inglaterra?
Gareth Southgate pareció capaz de devolver a Inglaterra al triunfo; su gestión le valió el título de «Sir», pero cayó en semifinales y finales del Mundial y la Eurocopa.
Thomas Tuchel, exentrenador del Bayern Múnich y el Chelsea con títulos nacionales y de la Liga de Campeones, asume ahora el cargo.
Su lista para el Mundial 2026 ha sorprendido al dejar fuera a Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold, pero está convencido de poder triunfar donde la «Generación de Oro» falló, inspirándose en las estrechas derrotas de Owen y su equipo.