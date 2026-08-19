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«Sus dudas crearon dudas»: José Mourinho revela por qué el Real Madrid abandonó la persecución del nuevo fichaje del Barcelona, Rodri
El Barcelona cierra el espectacular fichaje de Rodri
Rodri ha completado oficialmente un traspaso bomba al Barcelona este verano. El ganador del Balón de Oro 2025 fue presentado en Cataluña el martes y firmó un contrato de cuatro años, hasta junio de 2030.
El Barcelona alcanzó un acuerdo total con el City por una cantidad fija garantizada de 60 millones de euros. Sin embargo, los variables por rendimiento podrían elevar la valoración total hasta unos impresionantes 76,5 millones de euros.
El internacional español había presionado para salir del Etihad Stadium tras una etapa de enorme éxito. El Real Madrid fue inicialmente quien más insistió para cerrar el sonado fichaje, y el agente Pablo Barquero confirmó que hizo una oferta irresistible, antes de que el centrocampista eligiera a su eterno rival.
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La indecisión del jugador arruina el fichaje del Real Madrid
Mourinho, técnico del Madrid, ha destapado ahora los detalles de su fallido intento de ficharle. El veterano entrenador confirmó que el gigante español le hizo una lucrativa propuesta de contrato, pero que las dudas del jugador acabaron frustrando la operación.
«Hablé con él un par de veces y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena», explicó Mourinho a El Chiringuito. «Creo que hay una muy buena relación con el City. Sin negociar con el City, el club contactó con Rodri, le hizo una gran oferta. Rodri tenía dudas, vaciló y las dudas de Rodri me generaron dudas a mí.
«Es un jugador extraordinario y fue muy respetuoso con nosotros, no tengo nada negativo que decir, pero el Real Madrid tiene una dimensión que no puede permitirse jugadores que duden, tú contactas y el jugador te pregunta: “¿Cuándo tengo que ir?”. Ese es más o menos el concepto, pero fue muy respetuoso con nosotros. Le deseo lo mejor... no demasiado, obviamente... pero le deseo lo mejor».
Mourinho insiste en que la plantilla no necesita incorporaciones
A pesar de no hacerse con el ganador del Balón de Oro del Mundial 2026, Mourinho descartó cualquier idea de un arrepentimiento persistente. Tras el final de la era de Toni Kroos y Luka Modric, muchos veían en Rodri al relevo perfecto para marcar el ritmo. Sin embargo, Mourinho cerró la puerta a las afirmaciones de que su plantilla sufre un vacío operativo en la sala de máquinas. El técnico portugués cree firmemente en el desarrollo de los jugadores y confía en el actual grupo de talento que tiene.
"No me falta Rodri", declaró Mourinho. "No nos faltan jugadores. No digo que no vaya a haber más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si para mí está cerrado... sí. Está cerrado. Me gusta mucho la plantilla".
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Resolver el rompecabezas del centro del campo del club de la capital
Durante toda la pretemporada, Mourinho ha utilizado su formación preferida, un 4-2-3-1 con un doble pivote por detrás de la línea de ataque. Federico Valverde y Bernardo Silva fueron los que más minutos acumularon como pareja en el centro del campo durante el calendario veraniego. Con el inicio de LaLiga a la vuelta de la esquina, la dinámica del centro del campo del Madrid sigue siendo uno de los grandes temas de conversación de cara a la nueva campaña.
Mientras tanto, Rodri se centrará ahora en integrarse en la estructura del Barcelona. El centrocampista aspirará de inmediato a ayudar a su nuevo club a derrotar a los hombres de Mourinho en la lucha por el título de liga en España.
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