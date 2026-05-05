Sus compañeros critican su actitud egoísta: Kylian Mbappé se aisla en el Real Madrid

Según estas informaciones, Mbappé se habría mostrado últimamente extremadamente «individualista» tanto dentro como fuera del campo, lo que habría causado un gran malestar en el club. Además, no ha sentado bien que el francés goce de demasiados privilegios dentro del equipo.

Se dice que fue irrespetuoso con un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento y que llegó 40 minutos tarde a una comida de equipo; en ambos casos, sin recibir sanción.

En el vestuario, Mbappé se aisla: solo mantiene buena relación con los franceses Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga.