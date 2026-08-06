Unos documentos filtrados explosivos han revelado que Infantino y la FIFA estuvieron más implicados en las conversaciones iniciales sobre la Superliga. Según los documentos filtrados, tal y como informa The Guardian, el organismo rector mundial había redactado una "hoja de términos" para la competición ya en octubre de 2020. Este documento esbozaba una visión en la que la escisión pasaría a llamarse "FIFA Super League".

El acuerdo propuesto incluía una asociación de 12 años que habría supuesto que la FIFA asumiera toda la operación comercial de la liga. Quizá lo más controvertido es que los documentos sugieren que Infantino buscaba una "acción de oro" en la entidad escindida. Esto habría otorgado al presidente de la FIFA un poder personal e institucional sin precedentes sobre los clubes más importantes del fútbol mundial, incluidos los seis grandes de la Premier League, al tiempo que vinculaba potencialmente el éxito de la nueva liga con la expansión del Mundial de Clubes de la FIFA.







