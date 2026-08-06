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¿Superliga de la FIFA? Documentos filtrados revelan el plan de Gianni Infantino para cambiar la marca del proyecto separatista europeo
La marca «FIFA Super League»
Unos documentos filtrados explosivos han revelado que Infantino y la FIFA estuvieron más implicados en las conversaciones iniciales sobre la Superliga. Según los documentos filtrados, tal y como informa The Guardian, el organismo rector mundial había redactado una "hoja de términos" para la competición ya en octubre de 2020. Este documento esbozaba una visión en la que la escisión pasaría a llamarse "FIFA Super League".
El acuerdo propuesto incluía una asociación de 12 años que habría supuesto que la FIFA asumiera toda la operación comercial de la liga. Quizá lo más controvertido es que los documentos sugieren que Infantino buscaba una "acción de oro" en la entidad escindida. Esto habría otorgado al presidente de la FIFA un poder personal e institucional sin precedentes sobre los clubes más importantes del fútbol mundial, incluidos los seis grandes de la Premier League, al tiempo que vinculaba potencialmente el éxito de la nueva liga con la expansión del Mundial de Clubes de la FIFA.
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Condena pública frente a maquinaciones privadas
Estas revelaciones contrastan de forma radical con la postura pública que adoptó Infantino cuando la Superliga se lanzó oficialmente y posteriormente se vino abajo en abril de 2021. En aquel momento, el dirigente suizo compareció ante el 45º Congreso Ordinario de la UEFA y afirmó que la FIFA solo podía «desaprobar enérgicamente» un proyecto que suponía una «escisión de las instituciones actuales».
Infantino expresó su desaprobación una vez quedó claro que el proyecto había provocado una reacción histórica en contra por parte de aficionados, jugadores y gobiernos. Según se informa, el plan original contemplaba mantener completamente al margen a las federaciones miembro de la FIFA, una táctica similar a la utilizada durante el más reciente intento fallido de vender participaciones en el Mundial a inversores de capital privado.
Aumenta la presión sobre el liderazgo de Infantino
El momento de estas filtraciones no podría ser peor para Infantino, que ya está luchando por mantener su control del poder. Tras un desastroso intento de privatizar elementos de la Copa del Mundo, que provocó una rebelión unificada de las naciones europeas, el presidente se vio obligado a dar marcha atrás. Se entiende que la UEFA y sus aliados están trabajando entre bastidores para convencer a las federaciones miembro de que retiren su apoyo a Infantino de cara a la próxima elección presidencial de la FIFA en marzo.
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La lucha por la futura integridad de la FIFA
A pesar de la tormenta actual, la FIFA sigue manteniendo su inocencia, y un portavoz señala los discursos de Infantino de 2021 como la palabra definitiva sobre el asunto. Una carta conjunta de Infantino y del secretario general Mattias Grafstrom afirmó recientemente que el organismo rector «ya no tolerará ningún ataque contra su integridad o su buena gobernanza».
Sin embargo, la sombra de la supuesta implicación de la FIFA en el fallido proyecto escisionista sigue siendo un tema de debate importante. El organismo rector debe afrontar ahora un periodo de intenso escepticismo por parte del público y de sus propios miembros.
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