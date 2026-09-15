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Supercoppa italianaGetty
Emanuele Tramacere

Traducido por

Supercopa Inter-Lazio, se enfría la opción de Estados Unidos: gana fuerza la alternativa de San Siro. ¿Cuánto ganan los dos clubes?

Inter Milán
Lazio
Supercopa
Inter Milán vs Lazio
Serie A

El tercer trofeo de Italia se pondrá pronto en juego, pero la sede aún es incierta.

Sigue siendo nebuloso el futuro de la Supercopa Italiana 2026. Inter y Lazio, los dos equipos ya clasificados, ya saben el "cuándo", dado que se ha confirmado que se disputará el 22 o el 23 de diciembre de 2026, pero en lo que respecta al "dónde", la incertidumbre sigue reinando.

La asamblea de la liga celebrada hoy en Milán ha confirmado a los clubes que en el horizonte hay ideas concretas desde el extranjero, pero no se ha presentado realmente ninguna oferta a la Lega Serie A que, en consecuencia, sigue manteniendo viva la opción de San Siro.


  • No será en Arabia y no será con el formato de cuatro equipos

    Lo que sí se sabe con certeza es dónde no se disputará la Supercopa. En los acuerdos con Arabia Saudí ya estaba prevista, de hecho, la opción de no seleccionar dos de las cinco ediciones y también la posibilidad de no seguir el formato de 4 equipos.

    Para esta temporada 2026, la Serie A y el gobierno de Riad han decidido tomarse una pausa y, en consecuencia, el Consejo de la Liga ha optado por seguir adelante con la opción de una Supercopa clásica: solo final a partido único.

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  • LAS IDEAS EN EL EXTRANJERO

    Un solo partido es más fácil de trasladar y organizar, incluso a última hora, pero obviamente el tiempo empieza a apremiar. En los últimos días han cobrado fuerza dos ideas surgidas a raíz de la solicitud de información de algunos interlocutores con sede en Marruecos (país que está apostando por el deporte, que cuenta con estadios de vanguardia, como los que albergaron la Copa de África, y que coorganizará el Mundial 2030 con España y Portugal) y en Estados Unidos (que, en cambio, acaba de concluir el Mundial); en ambos casos habría una franja horaria para disputar el partido en un horario adecuado también para el público europeo.

  • EL REGLAMENTO DICE SAN SIRO

    Si no salen adelante las opciones en el extranjero, la Serie A recurrirá a la que es, a todos los efectos, la estructura indicada por el reglamento oficial. La Supercopa, salvo disposición en contrario, debería jugarse de hecho por norma en el estadio del club que haya cerrado la temporada anterior ganando el título de campeón de Italia.

    En el caso de 2026, el estadio designado es el del Inter (además, el conjunto interista también ganó la Coppa Italia, haciendo que se clasificara para el trofeo el perdedor de la final copera, es decir, la Lazio) y, en consecuencia, con el paso de los días y el acercamiento de la fecha límite, la opción del Giuseppe Meazza de San Siro, en Milán, gana cada vez más fuerza.

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  • NINGÚN INGRESO MONSTRUOSO

    Al no existir un acuerdo con Arabia Saudí, a la espera de saber si lo habrá o no con otros países y otras sedes, la certeza de esta edición de 2026 es que para los clubes la recaudación será inferior con respecto a los premios descomunales de 21 millones de euros totales de las ediciones en Arabia y, en particular, de la del año pasado (9,5 millones para el campeón Napoli, 6,7 para el Bologna, subcampeón, y 2,4 para los semifinalistas derrotados Inter y Milan).

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