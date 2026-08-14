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¡Supera al rey Kenny! Andy Robertson merece por completo un «logro extraordinario» mientras la exestrella del Liverpool, ahora en el Tottenham, se acerca al récord de Escocia que ostenta Dalglish
Dalglish, el único centenario con Escocia
Dalglish, conocido cariñosamente como ‘King Kenny’, es el único escocés que ha alcanzado el centenar de internacionalidades. Llegó a las tres cifras antes de poner fin a su icónica carrera internacional como jugador, que duró 15 años, en 1986.
El listón que dejó no se ha alcanzado en las cuatro décadas transcurridas desde entonces, pero Robertson va camino de reescribir los libros de historia. El lateral de 32 años debutó en 2014 y ahora luce el brazalete de capitán.
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Podría hacerse historia antes de finales de 2026
Lideró a su selección hasta el Mundial de 2026, donde sufrió otra decepcionante eliminación en la fase de grupos. El experimentado lateral izquierdo no ha dado ninguna señal de que esté dispuesto a descartarse de la pelea por una convocatoria.
Eso significa que podría establecer un nuevo récord, superando a Dalglish por el camino, antes de que termine el año natural, ya que Escocia tiene seis partidos de la UEFA Nations League entre septiembre, octubre y noviembre. Su selección se medirá a Eslovenia, Suiza y Macedonia del Norte.
Si Robertson arranca bien en su etapa en el Tottenham, después de poner fin a un ciclo de nueve años en el Liverpool, entonces debería tener un papel destacado con el nuevo seleccionador nacional, mientras se busca un sustituto para el ya marchado Steve Clarke.
El modélico profesional Robertson merece un homenaje
Preguntado por el intento de Robertson de abrir nuevos caminos, el exinternacional escocés y central Hendry, en declaraciones realizadas en asociación con Mr Luck, dijo a GOAL: «Realmente, es algo extraordinario. Pero creo que, cuando escuchas a todo el mundo hablar de Andy Robertson, ves que es un profesional consumado.
«He sangrado muchísimas veces por todos los clubes en los que he jugado y todo lo demás, y acabé en el equipo del año de la Premiership, creo que dos veces. Creo que fue en la 94-95 y en la 96-97. Y cuando son tus compañeros los que te eligen y te seleccionan por delante de otro, eso significa más para ti que cualquier otra cosa.
«Pero el hecho de que a Andy le falten cinco partidos internacionales para alcanzar a King Kenny, y Kenny era mi ídolo. Jugué para él cuando era entrenador en el Blackburn, era mi ídolo allí. Y Kenny sigue siendo mi ídolo.
«Pero si Andy lograra superarlo, sería un logro extraordinario porque ha tenido una carrera absolutamente brillante. De verdad que sí. Y él seguirá confiando en sí mismo. Creo que cualquier jugador con ese historial de logros y honores a sus espaldas, aunque esté a medio gas, sería titular con Escocia, porque así es como estamos ahora mismo.»
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Robertson, en el Tottenham, tras una etapa plagada de títulos con el Liverpool
Robertson ganó nueve títulos durante su etapa en el Liverpool, y ese impresionante palmarés incluye dos títulos de la Premier League y una Champions League. Ahora espera devolver al Tottenham al buen camino tras una preocupante caída en desgracia de uno de los pesos pesados del norte de Londres.
El Tottenham tiene al menos seis partidos por disputar, entre la máxima categoría y la Carabao Cup, antes del primer parón internacional de la temporada 2026-27. Dalglish estará entre quienes sigan muy de cerca cómo le va a todo el mundo, incluidos sus compatriotas escoceses, en la próxima campaña.
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