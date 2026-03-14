Sulemana sigue los pasos de Ricci, pero el Inter está cansado y Chivu se equivoca con los cambios: hay más allá de la polémica con el Atalanta

Unas breves valoraciones individuales. Sommer estuvo atento en la primera parte y no tuvo culpa alguna en el empate del Atalanta. El trío defensivo en tres adjetivos: Bisseck, discreto; Akanji, seguro; Carlo Augusto, proactivo. Sobre todo el brasileño cuajó una actuación llena de frescura en ataque y con recuperaciones muy importantes en defensa. Al margen del polémico episodio del gol del Atalanta, el hombre clave fue Dumfries, que durante demasiados meses ha sido «un hombre menos» debido a la lesión. No hay que andarse con rodeos: el holandés ofrece a Chivu un rendimiento claramente superior al de cualquier suplente. En el otro lado del campo, Dimarco, a pesar de una actuación globalmente a la altura, solo pecó de falta de precisión en un par de remates. El trío central se mostró un poco (demasiado) pesado. Una parte para el discreto Sucic y otra para el comedido Mkhitaryan. Una pequeña mejora para Barella, aunque aún lejos de sus mejores actuaciones, que ya se han perdido en el tiempo. La seguridad volvió a recaer en Zielinski, un director de juego experto en dosificar las fuerzas e inteligente en la lectura táctica. En ataque se vio a un Thuram intermitente y con errores que el público señaló con dureza. En conjunto, la actuación del francés fue suficiente. Excelente, en cambio, la de Pio Esposito, a quien Chivu ahorró (¿explicablemente?) la última media hora, dando espacio a Bonny. El delantero centro azzurro habrá convencido a Gattuso en la tribuna. Pio es el más preparado de todos, incluidos Scamacca y Kean, para liderar el ataque azzurro en los play-offs mundiales que se avecinan dentro de unos diez días.