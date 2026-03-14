Una semana después del brazo de Ricci, llega la mano de Sulemana. Las cuentas no cuadran ni en lo que respecta a la polémica ni a la clasificación. En seis días, el Inter se lleva a casa más tarjetas (Chivu expulsado por doble amarilla) que puntos (solo 1). Hay que esperar unas horas para ver si el campeonato se reabre realmente en beneficio del Milan o incluso del Nápoles. El destino sigue estando en manos del Inter. Y no en las de Ricci o Sulemana, para que quede claro. Son las manos, o mejor dicho, las piernas y la cabeza de un equipo, el Inter precisamente, que objetivamente parece cansado. Y el cansancio lo ha puesto de manifiesto incluso el Atalanta, que viene de sufrir una catástrofe en la Liga de Campeones. En definitiva, más allá de la polémica hay algo más. Y quizá algo peor: el Inter no está en su mejor momento. El Scudetto sigue estando claramente a su alcance, pero debe volver a ponerse en pie (por sí mismo) sin pensar en las manos (de los demás).
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Sulemana sigue los pasos de Ricci, pero el Inter está cansado y Chivu se equivoca con los cambios: hay más allá de la polémica con el Atalanta
Unas breves valoraciones individuales. Sommer estuvo atento en la primera parte y no tuvo culpa alguna en el empate del Atalanta. El trío defensivo en tres adjetivos: Bisseck, discreto; Akanji, seguro; Carlo Augusto, proactivo. Sobre todo el brasileño cuajó una actuación llena de frescura en ataque y con recuperaciones muy importantes en defensa. Al margen del polémico episodio del gol del Atalanta, el hombre clave fue Dumfries, que durante demasiados meses ha sido «un hombre menos» debido a la lesión. No hay que andarse con rodeos: el holandés ofrece a Chivu un rendimiento claramente superior al de cualquier suplente. En el otro lado del campo, Dimarco, a pesar de una actuación globalmente a la altura, solo pecó de falta de precisión en un par de remates. El trío central se mostró un poco (demasiado) pesado. Una parte para el discreto Sucic y otra para el comedido Mkhitaryan. Una pequeña mejora para Barella, aunque aún lejos de sus mejores actuaciones, que ya se han perdido en el tiempo. La seguridad volvió a recaer en Zielinski, un director de juego experto en dosificar las fuerzas e inteligente en la lectura táctica. En ataque se vio a un Thuram intermitente y con errores que el público señaló con dureza. En conjunto, la actuación del francés fue suficiente. Excelente, en cambio, la de Pio Esposito, a quien Chivu ahorró (¿explicablemente?) la última media hora, dando espacio a Bonny. El delantero centro azzurro habrá convencido a Gattuso en la tribuna. Pio es el más preparado de todos, incluidos Scamacca y Kean, para liderar el ataque azzurro en los play-offs mundiales que se avecinan dentro de unos diez días.
Al final queda la sensación de que, por temor al cansancio de sus hombres, Chivu desperdició algunos cambios. Sobre todo el de Pio Esposito, hay que decirlo una y otra vez. Pero luego se hablará sobre todo del episodio crucial: el empujón o el cruce de piernas entre Dumfries y Sulemana. Aunque serán comentarios complementarios. Hay jugadas polémicas, y el Inter también está en claro declive.