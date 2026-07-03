Suiza venció 2-0 a Argelia y avanzó a octavos del Mundial. Ahora, el equipo de Yakin busca los cuartos, meta que ya alcanzó en 1954. Para lograrlo, deberá eliminar a Ghana o Colombia, que jugarán la noche del viernes al sábado en el último partido de dieciseisavos.
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Suiza venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Colombia o Ghana
UN GOL POR TIEMPO
En Vancouver solo juega Suiza: su superioridad táctica es clara. Argelia depende de acciones individuales y apenas amenaza. Tras una ocasión de Aouar, Embolo abre el marcador tras asistencia de Manzambi. Al inicio del segundo tiempo Ndoye marca el segundo tras los errores de Bensebaini y Belghali. La única respuesta de losFennecs es un intento de Mahrez, en su despedida con la selección, que Zakaria bloquea. Demasiado poco para cambiar un desenlace anunciado: Argelia queda eliminada y Suiza avanza a octavos. El martes a las 22:00, hora italiana, se medirá a Ghana o Colombia.
EL MARCADOR
GOLES: 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)
SUIZA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Rubén Vargas (71’ Okafor); Embolo (83’ Amdouni). Entrenador: Murat Yakin
ARGELIA (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (59’ Gouiri); Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa); Maza. Entrenador: Vladimir Petkovic
Árbitro: Yael Falcon Pérez (Argentina)
Amonestados: Chaibi (A), Boudaoui (A)