Fuera del radar y lejos de los focos, la selección suiza podría ser la sorpresa del Mundial. Suiza, dirigida por Murat Yakin,parte como outsider pero llegaconbuenos resultados recientesy es favorita para ganar el grupo con Catar, Bosnia y Canadá. A partir de la segunda fase, los suizos pueden complicar la vida a cualquiera y confirmar su papel de matagigantes.
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Suiza, la bestia negra de los grandes: de Akanji y Ndoye a Jashari, el «tapado» del Mundial
Suiza mezcla experiencia y juventud, estrellas y jugadores de apoyo. Llega al Mundial 2026 con buenas expectativas y capacidad para sorprender. Sin Sommer, que ha renunciado a la selección, la portería queda en manos de Kobel, quien debutará como titular en una Copa. La defensa la lidera Akanji, reciente campeón de liga, junto a Elvedi. En los carriles, los ex «italianos» Widmer y Ricardo Rodríguez, con Ndoye y Okafor, también con pasado en la Serie A.
En el medio, Xhaka —récord de partidos— dirige a Zakaria, Freuler, Aebischer y Jashari: talento y profundidad. La joven promesa es el veinteañero Manzambi, que ha sorprendido con el Friburgo y ya figura en la agenda de los grandes clubes europeos. En ataque, los suizos carecen de peso, pero pueden confiar en la experiencia internacional de Embolo, garantía en los grandes partidos.
Suiza está lista para dar elgran salto. Se clasificó con comodidad en su grupo, con Kosovo, Eslovenia y Suecia: 4 victorias y 2 empates. Su meta es superar los cuartos de final que alcanzó en los Mundiales de 1934, 1938 y 1954, y en las Eurocopas de 2020 y 2024.
Tras años difíciles, el punto de inflexión llegó en el Mundial 2006: Suiza alcanzó los octavos y cayó ante Ucrania en penaltis sin encajar goles. En 2010 venció ensu debut a la futura campeona España, pero no le bastó para avanzar. En 2014 cayó en octavos ante Argentina, que llegaría a la final. En 2018 empató con Brasil y volvió a caer en esa misma ronda frente a Suecia. En 2022 perdió 6-1 contra Portugal, también en octavos.
Además, alcanzó la Final Four de la Liga de Naciones. En la Euro 2020 eliminó a Francia en penaltis, pero cayó en cuartos ante España desde los once metros. En la Euro 2024 venció 2-0 a Italia en octavos y luego cayó ante Inglaterra en penaltis. Meses antes había superado a la Azzurra en la eliminatoria mundialista, forzando su paso por la repesca.