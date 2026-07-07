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¡Suiza avanza tras ganar la tanda de penaltis! El tanto de Rubén Vargas decide un partido pobre ante Colombia, y el equipo de Murat Yakin avanza a cuartos de final del Mundial, donde enfrentará a Argentina
Colombia paga el precio del fallo de Jaminton Campaz en los últimos minutos
Los primeros 45 minutos tuvieron solo nueve toques en el área rival. La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos mostró capacidad de marcar, y la falta de calidad en el último tercio quedó clara en un mal disparo de Luis Suárez, que culpó a un rebote aunque simplemente falló el golpeo.
En la prórroga, los suplentes aportaron más dinamismo: Jhon Lucumi golpeó el larguero tras un córner de Juan Quintero, que había reemplazado a James Rodríguez, y Zeki Amdouni obligó a intervenir a Camilo Vargas nada más ingresar.
Poco después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero tras un mal despeje suizo. Ese error resultó decisivo: Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Argentina.
- Getty Images Sport
El MVP
En un partido sin grandes brillos, elegimos a Rubén Vargas como MVP porque, pese a su lesión, entró en el 92’ y marcó el penalti que llevó a Suiza a cuartos por primera vez desde 1954.
- Getty Images
El gran perdedor
Es difícil no sentir lástima por Luis Díaz. El extremo del Bayern de Múnich llegó a Norteamérica como candidato al Balón de Oro y ayudó a que Colombia alcanzara los octavos de final. Sin embargo, nunca mostró su mejor nivel en el Mundial. Creó peligro de forma esporádica en Vancouver y marcó su penalti, pero se entiende por qué lloró tras la eliminación de Colombia. Era el tipo de partido que esperaba ganar, pero no respondió cuando su país más lo necesitaba.
Valoración del partido (sobre cinco): ⭐
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