Los primeros 45 minutos tuvieron solo nueve toques en el área rival. La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos mostró capacidad de marcar, y la falta de calidad en el último tercio quedó clara en un mal disparo de Luis Suárez, que culpó a un rebote aunque simplemente falló el golpeo.

En la prórroga, los suplentes aportaron más dinamismo: Jhon Lucumi golpeó el larguero tras un córner de Juan Quintero, que había reemplazado a James Rodríguez, y Zeki Amdouni obligó a intervenir a Camilo Vargas nada más ingresar.

Poco después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero tras un mal despeje suizo. Ese error resultó decisivo: Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Argentina.