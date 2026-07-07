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¡Suiza avanza tras ganar la tanda de penaltis! El tanto de Rubén Vargas decide un duelo gris ante Colombia, y el equipo de Murat Yakin avanza a cuartos del Mundial, donde enfrentará a Argentina
Colombia paga el precio del fallo de Jaminton Campaz en los últimos minutos
Se esperaba un duelo reñido en el último partido de octavos, dada la trayectoria de ambos equipos. Sin embargo, los primeros 45 minutos fueron aburridos: apenas sumaron nueve toques en el área rival.
La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos parecía capaz de marcar y la falta de calidad en el último tercio quedó reflejada en un mal disparo de Luis Suárez, que achacó a un bote impredecible, aunque simplemente había fallado al golpear el balón.
La prórroga subió el nivel: Jhon Lucumi estrelló un balón en el larguero tras un córner de Juan Quintero —que había reemplazado al ineficaz James Rodríguez—, y Zeki Amdouni obligó a Camilo Vargas a intervenir nada más entrar.
Poco después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero tras un mal despeje suizo. Ese error le costó caro a Colombia, pues Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde se medirá con Argentina.
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El MVP
En un partido sin grandes brillos, elegimos a Rubén Vargas como MVP porque, pese a su lesión, entró en el 92’ y marcó el penalti que llevó a Suiza a cuartos por primera vez desde 1954.
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El gran perdedor
Es difícil no sentir lástima por Luis Díaz. El extremo del Bayern de Múnich llegó a Norteamérica como candidato al Balón de Oro y ayudó a que Colombia alcanzara los octavos de final. Sin embargo, nunca mostró su mejor nivel en el Mundial. Creó peligro de forma esporádica en Vancouver y marcó su penalti, pero se entiende por qué lloró tras la eliminación de Colombia. Era el partido que esperaba ganar, pero no respondió cuando más lo necesitaba.
Valoración del partido (sobre cinco): ⭐
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