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Colombia BMB GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Suiza avanza en los penaltis! El tanto de Rubén Vargas elimina a Colombia, y el equipo de Murat Yakin avanza a cuartos, donde espera Argentina

World Cup
Switzerland
Colombia
Luis Díaz
R. Vargas
Switzerland vs Colombia

Rubén Vargas marcó el penalti decisivo y Suiza venció 4-3 a Colombia en la tanda, avanzando a cuartos del Mundial. Tras un aburrido 0-0, Davinson Sánchez y Manuel Akanji fallaron sus penaltis, luego Gregor Kobel detuvo el tiro de Cucho Hernández y, finalmente, Vargas anotó para desatar la locura suiza en Vancouver y la decepción colombiana.

  • Colombia paga caro el fallo de Jaminton Campaz en los últimos minutos

    Se esperaba un duelo reñido en el último partido de octavos, dada la trayectoria de ambos equipos. Sin embargo, los primeros 45 minutos fueron aburridos: apenas sumaron nueve toques en el área rival.

    La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos parecía capaz de marcar y la falta de calidad en el último tercio quedó reflejada en un mal disparo de Luis Suárez, que achacó a un bote impredecible, aunque simplemente había fallado el golpeo.

    La prórroga subió el nivel: Jhon Lucumi estrelló un balón en el larguero tras un córner de Juan Quintero —que había reemplazado al ineficaz James Rodríguez—, y Zeki Amdouni obligó a Camilo Vargas a intervenir nada más entrar.

    Poco después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero al rematar alto desde ocho yardas tras un mal despeje suizo. El error le costó caro a Colombia, pues Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde se medirá con Argentina.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El MVP

    En un partido sin grandes brillos, elegimos a Rubén Vargas como MVP porque, pese a su lesión, entró en el 92’ y marcó el penalti que llevó a Suiza a cuartos por primera vez desde 1954.

  • Luis DiazGetty Images

    El gran perdedor

    Es difícil no sentir lástima por Luis Díaz. El extremo del Bayern de Múnich llegó a Norteamérica como candidato al Balón de Oro y ayudó a que Colombia alcanzara los octavos de final. Sin embargo, nunca mostró su mejor nivel en el Mundial. Creó peligro de forma esporádica en Vancouver y marcó su penalti, pero se entiende por qué lloró tras la eliminación de Colombia. Era el partido que esperaba ganar, pero no respondió cuando más lo necesitaba.

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