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«¡Sufrimos sobre el césped!»: Dimitris Kourbelis revela el secreto para hundir a la Alemania de Jürgen Klopp
Kourbelis marca al final para sellar el histórico triunfo del Augsburg
El centrocampista griego Dimitris Kourbelis inscribió su nombre en la historia de la selección al marcar el gol de la victoria en el triunfo por 1-0 del domingo de Grecia sobre Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA. Tras salir desde el banquillo en el minuto 56, el centrocampista de 32 años conectó un disparo con la izquierda en el 74 que, tras desviarse, superó a Alexander Nubel y acabó en la esquina.
El gol aseguró la primera victoria de Grecia ante Alemania como visitante, manteniendo a Ethniki en lo más alto del Grupo A.
Kourbelis lo celebró con pasión junto a los 6.000 aficionados griegos desplazados al WWK Arena.
- Beautiful Sports International
La goleadora subraya que sufrir es clave para superar a las grandes selecciones
En una entrevista emotiva con Alpha TV, Kourbelis admitió que derrotar a una nación de la talla de Alemania exigió el máximo sacrificio físico y resistencia defensiva. Elogió a sus compañeros por vaciarse durante los intensos periodos de presión alemana.
Kourbelis afirmó que la selección demostró que merece estar en la élite del fútbol internacional.
«Un resultado muy grande contra una auténtica potencia del fútbol mundial», declaró Kourbelis a Alpha TV. «Luchamos mucho y sufrimos sobre el campo. Esa es la única manera de conseguir resultados contra equipos de este nivel. Merecemos jugar grandes partidos y estar en un gran torneo. Creo en el potencial de este equipo».
El centrocampista señala el potencial de la plantilla antes de un duro doble enfrentamiento
Al reflexionar sobre el inicio perfecto de Grecia, con seis puntos en dos partidos fuera de casa, Kourbelis insistió en que el grupo tiene el talento necesario para competir contra cualquier rival internacional. Subrayó que mantener la humildad sigue siendo esencial ante la proximidad de partidos exigentes contra Países Bajos y Alemania en el partido de vuelta.
El centrocampista elogió al seleccionador Ivan Jovanovic por inculcar una mentalidad de equipo inquebrantable.
Kourbelis busca dar continuidad a su actuación decisiva en los próximos partidos internacionales.
- Jan Huebner
Grecia centra ahora su atención en la prueba ante Países Bajos en Tesalónica
Kourbelis y sus compañeros se preparan para salir de Alemania mientras centran su atención en el partido del jueves de la Liga de Naciones contra Países Bajos en Tesalónica. El equipo de Jovanovic aspira a ampliar su ventaja al frente del Grupo A.
Alemania recibe a Serbia en Múnich esa misma noche con la intención de resarcirse.
Kourbelis apunta a otra actuación decisiva en el centro del campo.
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