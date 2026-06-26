¿Suerte o genialidad? ¿Cómo las selecciones menos conocidas derrocaron a los grandes en el Mundial 2026?

Según la «BBC», el partido de Cabo Verde contra España mostró con claridad el poder de la organización táctica en el fútbol moderno.

El equipo, del tercer país más pequeño en disputar un Mundial, renunció al balón y apostó por un 5-4-1 compacto que ahogó el juego español.

La clave no era solo la cantidad de defensas, sino las distancias muy cortas entre líneas, de modo que cualquier español que recibía el balón quedaba rodeado al instante.

Las selecciones de posesión, como España, suelen retroceder el balón para atraer al rival y crear espacios a la espalda de los centrocampistas. Sin embargo, Cabo Verde no cayó en la trampa.

Cada vez que los españoles retrocedían el balón, los jugadores de Cabo Verde mantenían sus posiciones y no se lanzaban al portador, lo que privó a España de los espacios que buscaba.

Cuando los defensas españoles avanzaban, el bloque se mantenía compacto y sin dejar espacios a la espalda. Sin opciones, España recurrió a centros y pases largos al no poder penetrar el centro de la defensa.