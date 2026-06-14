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gyokeresGetty Images

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Suecia vuelve al Mundial tras ocho años: con su estrella Gyokeres puede repetir la hazaña de Rusia 2018

Suecia
World Cup

Viktor Gyokeres liderará a Suecia, que regresa al Mundial ocho años después de su gran actuación en Rusia.

Ocho años después de su última participación, Suecia vuelve al Mundial. Los escandinavos, que en 2018 se clasificaron tras eliminar a Italia en la repesca, llegan con una plantilla de gran nivel, liderada por la estrella Viktor Gyökeres —decisivo en la repesca contra Polonia— y su compañero en la delantera, Isak.

Las condiciones para hacerlo bien están ahí, aunque no será fácil repetir la hazaña de hace años, cuando Suecia terminó primera de grupo por delante de México, Corea del Sur y Alemania, venció a Suiza en octavos antes de caer en cuartos ante Inglaterra. Era la Suecia de {apellido de Forsberg}, Berg y Lindelöf, este último presente también este año en la defensa.

Ahora le toca a Gyokeres guiar a una Suecia que regresa a la máxima cita ocho años después, empezando esta noche ante Túnez.


  • UN GRUPO MUY IGUALADO

    En este Mundial de 48 equipos pasan a octavos los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y las ocho mejores terceras. Así, Suecia puede alcanzar los octavos, aunque el Grupo F es complicado.

    Debutará ante Túnez el domingo 15 de junio a las 4:00 (hora italiana). Luego enfrentará a Holanda el sábado 20 a las 19:00 y a Japón el viernes 26 a la 1:00.

    Túnez, Holanda y Japón son rivales peligrosos, por lo que Suecia no puede fallar en su debut y debe buscar los tres puntos.

    Sumarlos, con 32 equipos avanzando, no asegura el pase, pero pondría a la selección de Graham Potter en el buen camino.

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  • GYOKERES, LA ESTRELLA

    La estrella de Suecia es, sin duda, Viktor Gyökeres. El delantero, recién coronado campeón de Inglaterra en su primera temporada con el Arsenal, lidera una delantera que también cuenta con Isak, fichado por el Liverpool en 2025.

    Gyokeres guió a Suecia en la repesca: marcó un hat-trick ante Ucrania y, en el 88’, el 3-2 final contra Polonia que devolvió a los escandinavos al Mundial.

    El Arsenal pagó 75 millones al Sporting hace un año y, en su primera temporada, marcó 14 goles en 36 partidos de la Premier League y cinco en 13 de la Liga de Campeones.

    Quizá se esperaba más por lo invertido, pero en el Mundial puede ser el motor de su selección.

  • ISAK BUSCA LA REDENCIÓN

    Su compañero Isak, fichaje estelar del Liverpool por 145 millones el pasado verano, aún debe demostrar su valía.

    Solo ha marcado tres goles en 14 partidos de la Premier y sufrió una fractura de peroné que lo mantuvo inactivo de finales de diciembre a principios de abril.

    Tras un año difícil, ya está recuperado y el Mundial puede ser su oportunidad para brillar como en el Newcastle.

  • CÓMO JUEGA SUECIA

    Suecia cuenta con los delanteros Gyokeres e Iask, los defensas Hien y Lindelof, y el centrocampista Karlstrom, del Udinese. También destaca Lucas Bergvall, mediocampista del Tottenham convocado por Potter, quien podría ser clave pese a empezar desde el banquillo ante Túnez.

    Potter dispondrá un 3-4-1-2 compacto, con Bernhardsson y Gudmundsson por las bandas para alimentar a los delanteros, y Nygren como enlace entre medio y ataque.

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