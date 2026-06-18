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¡Sudáfrica sigue en liza! Un penalti de Teboho Mokoena en los últimos minutos le da a los Bafana Bafana un empate vital en el Mundial ante la República Checa
Empate en Atlanta
Sudáfrica y la República Checa cayeron en sus debuts ante México y Corea del Sur, respectivamente, y necesitaban evitar una nueva derrota para mantenerse en la Copa. Finalmente empataron en Atlanta, de modo que aún pueden avanzar a los dieciseisavos de final si ganan sus últimos partidos de grupo.
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El temprano gol checo no consigue animar el partido
Michal Sadilek marcó a los seis minutos, el gol más temprano del torneo, y dio la ventaja a los checos. Pero, en vez de aprovecharla, Chequia se replegó rápido en defensa. Sudáfrica no encontró ritmo de ataque, lo que generó congestión en el centro del campo y un partido poco emocionante para los espectadores.
Un penalti tardío castiga la cautela táctica.
El partido se encaminaba hacia un final insulso y predecible hasta que llegó un giro inesperado en los últimos diez minutos. La polémica más destacada se produjo en el 83’, cuando un potente disparo de Thapelo Maseko desde 18 yardas golpeó el codo de Pavel Sulc dentro del área.
El árbitro pitó penalti a favor de Sudáfrica y, pese a las protestas checas, el VAR confirmó la decisión. Mokoena, bajo enorme presión, lanzó con seguridad y marcó el empate, castigando la pasividad del rival en la segunda parte.
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Los últimos partidos de la fase de grupos determinarán quién pasa a la fase eliminatoria
Pese a las pocas ocasiones de los Bafana Bafana, el empate al final fue justo, pues Chequia apenas atacó. El punto mantiene la emoción: ambos suman uno y esperan la última jornada, con Sudáfrica ante Corea del Sur y Chequia frente a México.