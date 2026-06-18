El partido se encaminaba hacia un final insulso y predecible hasta que llegó un giro inesperado en los últimos diez minutos. La polémica más destacada se produjo en el 83’, cuando un potente disparo de Thapelo Maseko desde 18 yardas golpeó el codo de Pavel Sulc dentro del área.

El árbitro pitó penalti a favor de Sudáfrica y, pese a las protestas checas, el VAR confirmó la decisión. Mokoena, bajo enorme presión, lanzó con seguridad y marcó el empate, castigando la pasividad del rival en la segunda parte.