¿El sucesor de Lionel Messi? Lamine Yamal es comparado con Cristiano Ronaldo y Diego Maradona

El entrenador de España, Luis de la Fuente, ha brindado a Lamine Yamal una presentación estelar. Trabaja con el joven en el escenario internacional, tras la gloria del Eurocopa 2024, y los récords no han dejado de caer alrededor de esta joven promesa.

La estrella de Yamal sigue en ascenso, con la expectativa de que pronto pueda aspirar al Balón de Oro, sumándose al Trofeo Kopa y al Golden Boy que ya ha obtenido, siguiendo un camino similar al del ícono argentino Lionel Messi.

De la Fuente ha declarado sobre el prodigio: "Si en 10 años no tiene lesiones, no sufre contratiempos y juega con regularidad, puede convertirse en un jugador de época como Messi, Maradona o Cristiano."

El seleccionador añadió:"Lo conozco desde que tenía 16 años. Hemos tenido muchas conversaciones, casi como padre e hijo. Siempre trato de ayudarlo y él escucha mucho. Tenemos una relación muy fluida y cercana."