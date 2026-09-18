El PSG ha abierto oficialmente conversaciones con Doue para un nuevo y lucrativo contrato de larga duración. Según informa L'Equipe, el vigente bicampeón de Europa le ha presentado al jugador de 21 años una oferta descomunal que le mantendría en el Parque de los Príncipes hasta junio de 2032.

El contrato actual de Doue no expira hasta el verano de 2029, pero el gigante francés está deseando blindar al mediapunta con mucha antelación. El joven ya ha disputado cuatro partidos en la Ligue 1 esta temporada, afianzando su lugar como una opción de confianza en el sistema táctico de Enrique.