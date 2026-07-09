Lothar Matthäus es solo uno de los expertos que analizan la vergonzosa eliminación de Alemania en el Mundial 2026. La selección alemana cayó ante Paraguay en los penaltis de dieciseisavos, y tras tres Mundiales decepcionantes, muchos se preguntan cómo puede Alemania mejorar rápido.
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Su último partido fue en la Oberliga contra el Meppen II: ¿un exdelantero del Bayern sin goles se convierte en la nueva esperanza de la selección alemana?
El jugador con más partidos internacionales de la historia se atrevió a echar un vistazo al futuro en el periódico «Bild» y mencionó a algunos jugadores que, en su opinión, podrían desempeñar un papel importante en la selección alemana en los próximos meses y años. «Seguro que habrá muchos nombres nuevos que tendrán oportunidades de formar parte del once inicial», afirmó Matthäus, y luego, para sorpresa de todos, mencionó, entre otros, a Robert Ramsak.
La sorpresa radica en que, con solo 19 años, Ramsak aún se considera más un talento que un jugador consolidado: la temporada pasada sus dos cesiones no fueron exitosas, por lo que sigue etiquetado como una promesa con gran potencial.
En 2024 el RB Leipzig lo fichó gratis del Bayern, donde había jugado desde los ocho años. Tras un curso en el filial, el club alemán decidió cederlo para que sumara minutos en la 25/26.
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Dos cesiones no le han reportado a Robert Ramsak el éxito deseado
Sin embargo, el plan fracasó: Ramsak fue cedido al Braunschweig y solo jugó 59 minutos en cuatro partidos de la 2.ª Bundesliga. El Eintracht incluso lo alineó dos veces con el filial, así que Ramsak jugó en la Oberliga (quinta división) contra el FC Verden 04 y el SV Meppen II. Como la cesión no funcionó, el RB la rescindió en invierno y lo cedió al SV Sandhausen.
En la Regionalliga jugó más, pero siguió sin cumplir la principal labor de un delantero: marcar. En total, en 959 minutos con el primer equipo del Braunschweig, el filial y el Sandhausen, no marcó ni un gol.
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Robert Ramsak: ¿A favor de Alemania, Croacia, Eslovenia o Bosnia?
«Me esfuerzo mucho por aprovechar las oportunidades que se me presentan», declaró Ramsak al diario «tz» tras fichar por el Leipzig. En las categorías inferiores lo logró con regularidad: con el Bayern marcó 24 goles en 29 partidos de la Bundesliga juvenil B. En 2023 fue máximo goleador del Europeo Sub-17, que ganó Alemania.
Ese mismo año aportó dos goles al título mundial sub-17 de la DFB, aunque entró desde el banco. «Me gusta jugar de delantero centro, pero también puedo hacerlo en el mediocampo ofensivo», dijo a los medios de la DFB.
Matthäus valoró esos logros antes de citar al joven de 19 años y ofrecerle un lugar en el once titular de la absoluta. Pero, antes de que eso suceda, Ramsak necesita brillar la próxima temporada; no puede permitirse otro año de espera que, aunque sume experiencia, frene su crecimiento. «Me gustaría que los clubes de la Bundesliga ayudaran a la selección nacional apostando más por los jugadores jóvenes», afirmó Matthäus.
Es posible que a partir del verano le vaya mejor en el RB, pues el nuevo entrenador, Martin Demichelis, seguro analizará a toda la plantilla. Pero, aun si da el salto, no tiene garantizado el futuro en la selección alemana: también puede jugar con Croacia, Eslovenia o Bosnia. No está claro si Matthäus lo consideró al mencionar a Ramsak.
Robert Ramsak en la temporada 2025/26:
Partidos: 19 Minutos jugados: 959 Goles: 0 Asistencias: 1
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