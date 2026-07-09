El jugador con más partidos internacionales de la historia se atrevió a echar un vistazo al futuro en el periódico «Bild» y mencionó a algunos jugadores que, en su opinión, podrían desempeñar un papel importante en la selección alemana en los próximos meses y años. «Seguro que habrá muchos nombres nuevos que tendrán oportunidades de formar parte del once inicial», afirmó Matthäus, y luego, para sorpresa de todos, mencionó, entre otros, a Robert Ramsak.

La sorpresa radica en que, con solo 19 años, Ramsak aún se considera más un talento que un jugador consolidado: la temporada pasada sus dos cesiones no fueron exitosas, por lo que sigue etiquetado como una promesa con gran potencial.

En 2024 el RB Leipzig lo fichó gratis del Bayern, donde había jugado desde los ocho años. Tras un curso en el filial, el club alemán decidió cederlo para que sumara minutos en la 25/26.