Su situación se complica. La estrella del Real Madrid está en una encrucijada

Fabrizio Romano afirma que el Manchester United no ha iniciado negociaciones con el Real Madrid por Camavinga, quien quiere quedarse en el Bernabéu y recuperar la titularidad.

El United lo considera prioritario para reforzar el centro del campo tras la salida de Casemiro, pero solo actuará si el jugador pide marcharse.

Pese a su irregular temporada 2025-2026, el jugador de 23 años quiere recuperar su nivel y ganarse la confianza del nuevo técnico, José Mourinho.

El Real Madrid estaría dispuesto a vender para reducir masa salarial, pero la voluntad del jugador de quedarse bloquea la operación.

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