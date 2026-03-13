¡Su regreso tiene un toque picante! El «suplente perfecto» vuelve al campo con el FC Bayern tras 537 días

Exactamente una semana antes de este incidente, Ulreich había sustituido al lesionado portero titular Manuel Neuer contra el Werder Bremen, en lo que fue su última aparición hasta la fecha. Cuando Neuer volvió a caer lesionado en diciembre de 2024, Daniel Peretz ocupó su lugar. En enero llegó Jonas Urbig, que desde entonces ha estado acumulando minutos de juego, en parte por necesidad y en parte por decisión propia.

Debido a que Neuer está actualmente de baja por una rotura fibrilar en la pantorrilla, Urbig volvió a ser titular el martes contra el Atalanta de Bérgamo, pero sufrió una conmoción cerebral en la goleada por 6-1. Peretz (25) juega desde enero cedido en el Southampton FC, mientras que Alexander Nübel (29) lleva más tiempo en el VfB Stuttgart. Así que solo queda uno: este fin de semana, Sven Ulreich, de 37 años, defenderá la portería del Múnich, lo que supondrá su primer partido oficial tras 537 días y el número 104 con el FC Bayern. Curiosamente, el rival será precisamente el Leverkusen, con Rolfes, amigo especial de Ulreich.

Urbig estará de baja alrededor de una semana, Neuer aún más tiempo, por lo que es posible que Ulreich también tenga que jugar en el partido de vuelta contra el Atalanta el miércoles y el sábado siguiente en la Bundesliga contra el Union Berlin. Hasta entonces, un jugador de la cantera ocupará el puesto de portero suplente. Será Jannis Bärtl (19), del equipo reserva de cuarta división, o Leonard Prescott (16), del equipo sub-19, que ya ha viajado a Bérgamo como tercer portero. El que se considera el portero más prometedor, Leon Klanac (19), también está lesionado actualmente.