¡Su regreso tiene un toque picante! El «suplente perfecto» vuelve al campo con el FC Bayern tras 537 días

Dado el dominio actual del entrenador Vincent Kompany, parece que haya pasado mucho tiempo. Pero, en realidad, no han pasado ni dos años desde que el Bayer Leverkusen ganara el doblete y desbancara al equipo de Múnich del trono nacional.
En septiembre de 2024 se produjo el primer enfrentamiento directo tras el cambio de poder provisional, por lo que el ambiente estaba muy caldeado. En el campo, donde ambos equipos empataron 1-1. Pero también en los banquillos, donde el portero suplente del Múnich, Sven Ulreich, se enfrentó al director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes.
A continuación, circuló por las redes sociales un vídeo en el que Ulreich se quejaba primero de la supuesta pérdida de tiempo del Leverkusen y luego gritaba en dirección a su banquillo: «¡Eh, siéntate, Rolfes, cabrón!». La DFB condenó a Ulreich a una multa de 20 000 euros y a un partido de suspensión. Kompany defendió públicamente a su portero suplente. En el siguiente partido, los aficionados del Bayern corearon «Libertad para Ulle» y escribieron en una pancarta: «DFB, tú Rolfes, ¡Ulle es uno de los nuestros!».
La complicada situación del portero en el FC Bayern
Exactamente una semana antes de este incidente, Ulreich había sustituido al lesionado portero titular Manuel Neuer contra el Werder Bremen, en lo que fue su última aparición hasta la fecha. Cuando Neuer volvió a caer lesionado en diciembre de 2024, Daniel Peretz ocupó su lugar. En enero llegó Jonas Urbig, que desde entonces ha estado acumulando minutos de juego, en parte por necesidad y en parte por decisión propia.
Debido a que Neuer está actualmente de baja por una rotura fibrilar en la pantorrilla, Urbig volvió a ser titular el martes contra el Atalanta de Bérgamo, pero sufrió una conmoción cerebral en la goleada por 6-1. Peretz (25) juega desde enero cedido en el Southampton FC, mientras que Alexander Nübel (29) lleva más tiempo en el VfB Stuttgart. Así que solo queda uno: este fin de semana, Sven Ulreich, de 37 años, defenderá la portería del Múnich, lo que supondrá su primer partido oficial tras 537 días y el número 104 con el FC Bayern. Curiosamente, el rival será precisamente el Leverkusen, con Rolfes, amigo especial de Ulreich.
Urbig estará de baja alrededor de una semana, Neuer aún más tiempo, por lo que es posible que Ulreich también tenga que jugar en el partido de vuelta contra el Atalanta el miércoles y el sábado siguiente en la Bundesliga contra el Union Berlin. Hasta entonces, un jugador de la cantera ocupará el puesto de portero suplente. Será Jannis Bärtl (19), del equipo reserva de cuarta división, o Leonard Prescott (16), del equipo sub-19, que ya ha viajado a Bérgamo como tercer portero. El que se considera el portero más prometedor, Leon Klanac (19), también está lesionado actualmente.
Sven Ulreich es uno de los favoritos de la afición del FC Bayern y un motor emocional para el equipo.
Ulreich fichó por el FC Bayern en 2015 procedente del VfB Stuttgart por 3,5 millones de euros. Cuando Neuer estuvo varios meses de baja en la temporada 2017/18 debido a una fractura en el metatarso, lo sustituyó con gran solvencia. Sin embargo, la temporada de Ulreich terminó de forma trágica: un error en la semifinal contra el Real Madrid fue decisivo para la estrecha derrota en la Liga de Campeones. A pesar de ello, el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, lo nombró «Hombre del año».
En la temporada 2020/21, Ulreich jugó en el Hamburger SV, entonces en segunda división, y luego regresó a Múnich sin coste alguno. «Ulle es el suplente perfecto», dijo Christian Früchtl en 2025 en una entrevista con SPOX. Früchtl fue durante años el tercer portero detrás de Neuer y Ulreich, y ahora juega en Italia para el US Lecce. Ulreich es considerado en el FC Bayern como un confidente cercano de Neuer, un favorito de los aficionados y un impulsor emocional.
Por cierto, su arrebato en el partido contra el Leverkusen no fue el único. Desde su regreso en 2021, Ulreich ha visto cuatro tarjetas amarillas por protestar (solo una vez estaba en el campo) y la temporada pasada incluso una roja en el banquillo contra el Feyenoord de Rotterdam. «Vive para el club y se compromete con él cuando cree que se comete una injusticia; sus tarjetas rojas en el banquillo no son casualidad», dijo Früchtl. «Por supuesto, eso no es bueno en sí mismo y debería controlarse mejor. Pero eso demuestra lo mucho que se identifica con el FC Bayern. Con ese carácter, Ulle es muy importante para el equipo, también fuera del campo».
¿Renovará Sven Ulreich con el FC Bayern?
Sin embargo, desde hace un año, Ulreich ha estado más tranquilo, lo que probablemente tenga que ver con un golpe del destino en su vida privada. El verano pasado, su hijo falleció a los seis años tras una larga enfermedad. Poco después, Ulreich firmó un nuevo contrato por un año. «Es la fiabilidad personificada. Cumple lo que promete, en el sentido más literal de la palabra», dijo entonces el director deportivo Max Eberl. «Personajes como él son buenos para cualquier equipo».
Aún está por ver si Ulreich renovará de nuevo, al igual que Neuer. Neuer quiere tomar una decisión a finales de marzo, coincidiendo con su 40 cumpleaños. Si decide poner fin a su carrera y Ulreich renueva, Urbig ascendería a la posición de titular y se ficharía a un nuevo portero suplente. Peretz y Nübel, actualmente cedidos, no quieren quedarse en el banquillo y, por lo tanto, no tienen futuro en Múnich.
Sven Ulreich: sus partidos con el FC Bayern desde su regreso en 2021
Temporada Partidos 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -