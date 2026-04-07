Su marcha supondría un duro golpe para el Bayern de Múnich: Steven Gerrard recomienda a la superestrella del FCB al Liverpool FC

«Si quieres fichar a un sustituto directo de Salah, hay muy pocas opciones disponibles», subrayó Gerrard en talkSPORT, y añadió: «Olise sería una de ellas, diría yo». Sin embargo, el ex capitán de los Reds es consciente de que será muy difícil sacar al delantero del Bayern: «No creo que esté disponible», afirmó Gerrard.

Olise tiene contrato en Múnich hasta 2029. Por lo tanto, es muy improbable que el FCB deje marchar a uno de sus jugadores más importantes este verano. «Estos rumores hacen sonreír a todos en el club», había declarado recientemente el miembro del consejo de administración del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, al diario As sobre las especulaciones de traspaso en torno a Olise, quien, además del Liverpool, también se ha relacionado con el Real Madrid y el FC Barcelona. «Le quedan tres años de contrato; no hay más que decir al respecto. La gente viene al estadio por jugadores como él», afirmó Rummenigge, descartando así una posible marcha de Olise.

Según los medios de comunicación, el Liverpool estaría dispuesto a desembolsar nada menos que 200 millones de euros para atraer a Olise a Anfield Road. Sin embargo, el director deportivo del FCB, Max Eberl, subrayó recientemente en Sport Bild que en la Säbener Straße «no se pierde ni un solo pensamiento» en un posible traspaso de Olise.