En 2024, a petición del entonces entrenador Thomas Tuchel, Palhinha fichó por el Bayern de Múnich procedente del Fulham FC por 51 millones de euros. Sin embargo, a su llegada Tuchel ya se había ido. Con Vincent Kompany apenas tuvo minutos, así que, tras una temporada, regresó a Londres cedido. Los Spurs pagaron cinco millones por la cesión y se reservaron una opción de compra de 25 millones.

El inicio de temporada fue prometedor: hasta noviembre era titular y sumaba puntos con regularidad, mientras el Tottenham luchaba por los primeros puestos en la Premier y la Champions. Sin embargo, tras el bajón del equipo, perdió la titularidad y se convirtió en un jugador de rotación.

«La situación en su club es difícil, pero João es un luchador», declaró a mediados de abril el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. Debido a la incertidumbre sobre la categoría en la que jugará la próxima temporada, «es difícil decir algo concreto sobre su futuro», subrayó Freund: «Pero el Tottenham ya sabe lo que tiene en él».