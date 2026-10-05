La situación en torno al futuro internacional de Ronaldo ha llegado a un punto crítico, lo que ha llevado al exdelantero de Francia Dugarry a expresar su profunda decepción. En declaraciones en el programa de radio francés Rothen s'enflamme, Dugarry no se contuvo en sus críticas al cinco veces ganador del Balón de Oro, que recientemente abandonó la selección de Portugal tras una serie de desacuerdos con el seleccionador Jesus.

"Me ha cansado. Es terrible tener tan poco respeto por tus compatriotas, por tu nación", afirmó Dugarry durante su intervención en RMC Sport. El exdelantero del AC Milan y del Barcelona sugirió que el comportamiento actual de Ronaldo supone un brusco alejamiento de la imagen profesional y orientada al equipo que había pasado dos décadas cultivando.

"Es terrible porque no es la imagen que solía proyectar. Solía proyectar la imagen de un chico sano, un jugador de equipo, alguien grande y generoso. Y ahora tengo la impresión de que se ha transformado, de que su ego le está devorando vivo en estos últimos meses. Cuando podría haberse ido por la puerta grande, ahora ya está, se ha estropeado. ¿Cómo quieres que vuelva? ¿Para hacer qué?", se preguntó Dugarry.