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«Su corazón está allí»: el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, aviva las especulaciones sobre el final de la carrera de Lionel Messi en Newell's Old Boys
El presidente sudamericano corteja a una leyenda
El presidente de la CONMEBOL, Domínguez, ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de que Messi regrese a Newell's, el club de su infancia, antes de retirarse. Presenciando desde la grada del Estadio Monumental cómo el capitán ponía fin a su carrera internacional de 21 años, Domínguez calificó al delantero nacido en Rosario como «una verdadera fuente de orgullo para Sudamérica». Los comentarios han dado un nuevo impulso a las esperanzas, sostenidas desde hace tiempo, de ver a Messi cerrar su historia donde empezó a dar patadas a un balón cuando era niño.
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El presidente plantea el sueño de la Copa Libertadores
Sin ocultar en ningún momento su deseo de ver al delantero jugar con Newell's en la principal competición de clubes de Sudamérica, Domínguez dijo a los periodistas en la zona mixta del Monumental: "No hay nada que se le compare. Es única, y es algo que se merece jugar. Si yo fuera presidente de un club, haría todo lo posible para traerlo aquí".
Preguntado por si un emotivo regreso a Rosario es realmente posible, añadió: "¿Por qué no? Su corazón está allí".
El obstáculo de la clasificación dicta un regreso romántico
Al valorar qué haría falta para que el movimiento se haga realidad, el dirigente paraguayo dejó claro que la decisión final depende del club y de su afición: "Depende del presidente de Newell's, de la gente de Newell's. Creo que su corazón está allí. Pero necesitamos que Newell's se clasifique".
Esa exigencia de clasificación pone de relieve el mayor obstáculo práctico para cualquier regreso de cuento de hadas. Con Messi comprometido con el Inter Miami hasta finales de 2028, un movimiento sigue estando a años de distancia, lo que significa que Newell's primero debe demostrar que puede competir con regularidad entre la élite del continente.
El conjunto rosarino ocupa actualmente la sexta plaza del Grupo A con 17 puntos en 11 partidos, y necesitará un título nacional o acabar entre los cinco primeros de la tabla acumulada para asegurarse una plaza en la Copa Libertadores en lugar de conformarse con la Copa Sudamericana, de segundo nivel.
- AFP
Vuelven los compromisos nacionales en Florida
Con su adiós a la selección ya atrás, Messi regresa de inmediato a Estados Unidos para cerrar la temporada regular de la MLS. El jugador de 39 años tiene la tarea inmediata de gestionar su carga de trabajo mientras el Inter Miami se prepara para una exigente campaña de play-offs. Cualquier regreso romántico a Rosario sigue claramente en pausa, con el delantero plenamente centrado en sus compromisos en Florida.
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