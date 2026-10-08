Al valorar qué haría falta para que el movimiento se haga realidad, el dirigente paraguayo dejó claro que la decisión final depende del club y de su afición: "Depende del presidente de Newell's, de la gente de Newell's. Creo que su corazón está allí. Pero necesitamos que Newell's se clasifique".

Esa exigencia de clasificación pone de relieve el mayor obstáculo práctico para cualquier regreso de cuento de hadas. Con Messi comprometido con el Inter Miami hasta finales de 2028, un movimiento sigue estando a años de distancia, lo que significa que Newell's primero debe demostrar que puede competir con regularidad entre la élite del continente.

El conjunto rosarino ocupa actualmente la sexta plaza del Grupo A con 17 puntos en 11 partidos, y necesitará un título nacional o acabar entre los cinco primeros de la tabla acumulada para asegurarse una plaza en la Copa Libertadores en lugar de conformarse con la Copa Sudamericana, de segundo nivel.



