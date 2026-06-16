Su contrato con Inglaterra incluye una cláusula de rescisión vinculada al Mundial, por lo que su continuidad hasta la Eurocopa de 2028 no está garantizada

La FA confirmó que el contrato de Tuchel como seleccionador de Inglaterra podría acortarse si el equipo no cumple las expectativas en el Mundial de este verano en Norteamérica. Aunque en febrero se le extendió el vínculo dos años, su continuidad depende de los resultados en el torneo.

El director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, confirmó que el organismo incluyó «cláusulas de rendimiento» en el contrato. Así, la federación podría destituir al técnico si la campaña en Estados Unidos, México y Canadá fracasa. Desde la concentración en Kansas City, afirmó: «Hay cláusulas de rendimiento en todos los contratos de la FA, pero no voy a entrar en detalles».