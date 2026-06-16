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England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Su contrato con Inglaterra incluye una cláusula de rescisión vinculada al Mundial, por lo que su continuidad hasta la Eurocopa de 2028 no está garantizada

T. Tuchel
Inglaterra
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Aunque Thomas Tuchel ha renovado recientemente su contrato con Inglaterra hasta la Eurocopa de 2028, su futuro a largo plazo depende de lograr éxitos inmediatos en la escena internacional. La Federación Inglesa de Fútbol ha incluido cláusulas de protección específicas.

  • La cláusula de rendimiento plantea un ultimátum para el Mundial

    La FA confirmó que el contrato de Tuchel como seleccionador de Inglaterra podría acortarse si el equipo no cumple las expectativas en el Mundial de este verano en Norteamérica. Aunque en febrero se le extendió el vínculo dos años, su continuidad depende de los resultados en el torneo.

    El director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, confirmó que el organismo incluyó «cláusulas de rendimiento» en el contrato. Así, la federación podría destituir al técnico si la campaña en Estados Unidos, México y Canadá fracasa. Desde la concentración en Kansas City, afirmó: «Hay cláusulas de rendimiento en todos los contratos de la FA, pero no voy a entrar en detalles».

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Por qué la FA actuó antes del torneo?

    Prorrogar el contrato de Tuchel antes del Mundial fue una medida estratégica para evitar distracciones. Si la Federación Inglesa hubiera esperado, Tuchel habría llegado al torneo con su contrato a punto de expirar, lo que habría generado especulaciones sobre su futuro y el interés de grandes clubes europeos.

    Bullingham defendió la decisión: “Un técnico como Tuchel no espera en el mercado”. «Es un seleccionador de primer nivel, muy solicitado, y sabíamos que estaba haciendo un gran trabajo; no podíamos pedirle que esperara», explicó el director ejecutivo, quien añadió que, para la Eurocopa 2028 en casa, buscaban a alguien que «ya lo haya conseguido».


  • La FA mantiene el control sobre el futuro

    Aunque las cláusulas de rendimiento protegen a la FA ante malos resultados, el organismo confía en retener a Tuchel. Al preguntarle si existe una cláusula de rescisión que permita al técnico marcharse, Bullingham reafirmó la posición de fuerza de la FA.

    «Podemos obligarle a cumplir el contrato», afirmó Bullingham, dejando claro que la FA lo mantendrá en el cargo mientras se cumplan los objetivos. Por ahora, el alemán sigue encargado de acabar con la sequía de títulos de Inglaterra, aunque la red de seguridad de la Eurocopa 2028 dependerá de sus resultados en Norteamérica este mes.

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    La presión aumenta pese al inicio perfecto

    El balance de Tuchel desde su llegada es impecable: ha ganado los ocho partidos oficiales sin encajar gol.

    No obstante, sus decisiones de alineación han generado polémica. Los aficionados reaccionaron con sorpresa, burla e incredulidad cuando Tuchel fue criticado por su estilo de juego tras las actuaciones descoordinadas que siguieron a la exclusión de estrellas como Adam Wharton y Jack Grealish en convocatorias anteriores.

    Pese a ello, el equipo se concentra en el Grupo L. Inglaterra debutará el miércoles ante Croacia, y luego enfrentará a Ghana y Panamá.

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