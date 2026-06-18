¡Su comentario sobre la «espada de Damocles» en el Red Bull ha quedado en evidencia! Jürgen Klopp da una mala imagen con el despido de Ole Werner, del Leipzig

«Hoy, de alguna manera, ya no hay tiempo», dijo hace unos meses al referirse al despido de Xabi Alonso del Real Madrid. «Estaba claro que necesitábamos tiempo y que la situación no mejoraría de la noche a la mañana», comentó Klopp sobre sus inicios en el Liverpool FC.

Para Ole Werner, su etapa en el RB Leipzig terminó el miércoles tras solo una temporada. El club sajón destituyó al exentrenador del Werder Bremen tras una campaña irregular: el equipo terminó séptimo, pero Werner consiguió la tercera mejor puntuación de la historia del Leipzig (1,95 puntos por partido) y lo devolvió a la Liga de Campeones, cumpliendo el objetivo. Finalizaron terceros, por detrás del inalcanzable Bayern y de un Dortmund muy regular.

Aun así, la temporada tuvo altibajos y el tercer puesto no fue previsible hasta el final. Además, sumó pocos puntos ante los equipos de la parte alta de la tabla.