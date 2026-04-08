Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Hatem Ben ArfaVoetbalzone

Traducido por

Streets Won’t Forget: Hatem Ben Arfa, el regateador técnico que cautivó al mundo del fútbol

H. Ben Arfa
Lyon
Marsella
Newcastle
Paris Saint-Germain
Niza
Girondins de Burdeos
Real Valladolid
Lille

En «The Streets Won't Forget» recordamos cada semana a jugadores talentosos que marcaron una época pero no llegaron a la cima del fútbol. Voetbalzone te lo cuenta en esta sección. Hoy: Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa, recordado por su extraordinario talento técnico, fue comparado con Diego Maradona y Lionel Messi. Su talento con el balón era innegable, pero nunca cumplió del todo su promesa. Las disputas con entrenadores y compañeros le llevaron a cambiar de equipo con frecuencia. 

  • El comienzo

    Ben Arfa nació en 1987 en Clamart, un suburbio cercano a París. Creció con sus padres tunecinos, ya instalados en Francia. A los doce años su talento con el balón llamó la atención y fue aceptado en Clairefontaine, una de las academias juveniles más prestigiosas del país.

    Este bastión del fútbol se centra en los jóvenes talentos de los suburbios parisinos. Ben Arfa, con sus regates, pronto llamó la atención de los responsables de Clairefontaine. A los 15 años ya era conocido por sus travesuras durante una serie documental sobre la famosa cantera. Destacó en la serie y protagonizó una pelea ante las cámaras con Abou Diaby, quien después brillaría en el Arsenal. 

    Poco después ganó el Europeo sub-17 con Francia junto a Samir Nasri y Karim Benzema. Finalmente fichó por el Olympique de Lyon, donde se consolidó unas temporadas más tarde.

    • Anuncios
  • Ben ArfaImago

    El gran avance

    A los 17 años, Ben Arfa debutó con el Lyon. Así se convirtió en uno de los primeros adolescentes en jugar en la Ligue 1 en el siglo XXI. Poco después le siguió en el OL Benzema, su compañero de generación que, al igual que él, había cambiado Clairefontaine por Lyon. En el club, Ben Arfa pronto se vio como un talento temperamental pero prometedor.

    Con ambos talentos, el Lyon atesoraba oro en casa. Benzema mostró desde joven su gran capacidad de definición y su inteligencia posicional, mientras que Ben Arfa deslumbraba con su estilo, creatividad y elegantes regates. 

    A pesar de su temprano debut en liga y Champions, Ben Arfa tuvo que esperar para consolidarse: no se le consideraba aún lo suficientemente en forma para un puesto fijo en el once. 

    La salida de Florent Malouda al Chelsea en 2007 le abrió más oportunidades, que aprovechó con un juego enérgico y vistoso. En la temporada 2007/08 marcó ocho goles en 43 partidos y contribuyó a que el Lyon volviera a ganar la Ligue 1. También jugó los ocho partidos de la Liga de Campeones, en los que el equipo francés llegó a octavos antes de que el Manchester United resultara superior.

     Sus regates y la forma de dejar atrás a los rivales lo hacían único. Sin embargo, su comportamiento le impidió convertirse en la estrella indiscutible del club. Tras cuatro temporadas y cuatro títulos ligueros, fichó por el Olympique de Marsella tras un conflicto.

    En tres temporadas en el sur de Francia jugó 91 partidos, marcó quince goles y dio doce asistencias. A pesar de sus numerosas apariciones en las dos primeras temporadas, su rendimiento fue irregular. En la última, bajo la dirección de Didier Deschamps, solo jugó dos partidos y quedó claro que debía buscar nuevo equipo.

  • Hatem Ben Arfa and Thierry HenryImago

    Los Bleus

    Ben Arfa mostró su talento en el Lyon y, con solo veinte años, Raymond Domenech lo convocó a la selección francesa. Tras la final del Mundial 2006, en la que Zidane fue expulsado por su cabezazo a Materazzi, Francia buscaba nuevos talentos.

    El joven talento del Lyon debutó marcando como suplente ante las Islas Feroe y luego jugó los cuatro partidos siguientes, incluido el duelo contra España. Finalmente fue titular y dio una asistencia en la victoria 2-0 sobre Ecuador. Sin embargo, después apenas jugó y se quedó fuera de la Euro 2008.

    No volvió a ser convocado hasta la Euro 2012, pero su ilusión se tornó pesadilla. Se dice que, enfadado por su sustitución en el tercer partido contra Suecia, pidió al seleccionador Laurent Blanc volver a casa. Además, realizó una llamada desde el vestuario que le costó quedarse en el banquillo en los cuartos de final ante España, que ganó 2-0.

    Cerró su etapa internacional con los amistosos ante Inglaterra y Alemania. 

  • Ben ArfaImago

    Newcastle United

    Tras su etapa en Francia, Ben Arfa fichó por el Newcastle United, que lo cedió del Marsella. En Inglaterra también empezó fuerte y siguió sorprendiendo con sus jugadas. Debutó con brillo a las órdenes de Chris Hughton y marcó el gol decisivo en su primer partido como titular en la Premier League. A treinta metros del arco rival, recibió el balón de Wayne Routledge. Tras una breve pausa, amagó con la izquierda y lanzó un disparo potente que se coló por la escuadra derecha. Los Magpies vencieron 1-0 al Everton gracias a ese misil de Ben Arfa. 

    Sin embargo, tras dos partidos se rompió la pierna tras un choque con Nigel de Jong, del Manchester City, y se perdió el resto de la temporada. Aun así, el Newcastle lo fichó definitivamente por seis millones de euros. En St. James’ Park no veían un talento así desde hacía años.

    En la pretemporada 2011/12 sufrió una lesión en el tobillo, pero tras recuperarse volvió a brillar y marcó varios goles espectaculares, entre ellos uno nominado al Premio Puskás, en una victoria por 2-1 ante el Blackburn Rovers en la FA Cup. 

    El más bonito llegó el 9 de abril de 2012 ante el Bolton Wanderers. Tras un pase de Cabaye, gira detrás de su pierna de apoyo, se saca de encima a Sam Ricketts y arranca la carrera. Aún queda camino, pero supera a otro rival y enfila hacia el área. Por el centro, se planta ante los dos últimos defensas y los supera con un slalom perfecto. Solo ante el portero, mantiene la calma y lo supera con un sutil toque por encima.

    Esas jugadas y goles le otorgaron un estatus de culto entre la afición. Para muchos era el símbolo de la esperanza, la pieza que podría llevar al club a nuevos logros. Sin embargo, ese éxito nunca llegó. En los entrenamientos su técnica deslumbraba a los compañeros, pero su falta de disciplina y egoísmo también los irritaba. A menudo faltaba a los entrenamientos o no se esforzaba al máximo, lo que llevó a algunos compañeros a pedir al técnico, Alan Pardew, su exclusión del grupo. Pardew declaró a The Athletic: «Era muy exigente, y noté que los jugadores empezaban a perder un poco la confianza en él. Ya no encajaba en el sistema que habíamos construido y que tan bien funcionaba. Cuando lo alineábamos, nada era igual: no hacía el trabajo defensivo, se colocaba mal y eso nos costó goles. Yo también tenía problemas con él».

    Acabó relegado al filial de los Magpies y, tras ser cedido al Hull City, su paso allí terminó en decepción: discutió con el técnico Steve Bruce y fue sustituido en la primera parte ante el Manchester United tras un mal partido. Era su noveno partido con los Tigers y no llegaría al décimo: la cesión se rescindió antes de tiempo.

  • La continuación

    Después, Ben Arfa jugó en Niza, PSG, Stade Rennais, Real Valladolid, Burdeos y Lille. A ratos aún mostraba destellos del talento que de niño exhibía en las calles de París, pero su rendimiento solía ser irregular y mediocre. 

    Su talento deslumbrante hizo que Michel Platini lo comparara con Diego Maradona, y otros lo mencionaran junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. También Thierry Henry elogió su «talento especial».

    «Hatem Ben Arfa es un creativo, un genio del fútbol», afirmó su técnico en el Burdeos, Jean-Louis Gasset, mientras sus compañeros lo llamaban «monstruo», «fenomenal» y «casi intocable».

    Con su talento natural, podría haber emulado a su excompañero Benzema, pero eligió otro camino. En 2024 se retiró.