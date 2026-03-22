Stramaccioni: «Kean y Retegui serán la pareja de delanteros titular de la selección italiana de Gattuso; Pio Esposito entrará en el transcurso del partido»

Al analizar el partido en los estudios de DAZN, Andrea Stramaccioni también se refirió al duelo entre Kean y Pio Esposito, y pronosticó la posible pareja de ataque de Italia de cara al partido del jueves contra Irlanda del Norte en la repesca para clasificarse al Mundial: «Gattuso llega a la selección tras Spalletti y apuesta por Kean y Retegui, es su sello distintivo; su ADN en la selección. Luego, está claro que el crecimiento de Pio Esposito es una gran noticia para nuestro fútbol, pero creo que podrá jugar durante el partido porque estoy convencido de que la pareja de ataque Kean-Retegui es el sello distintivo de nuestro seleccionador. Tocando madera, quizá en los minutos finales contra un equipo físico como Irlanda del Norte se necesitará a un jugador como Pio. En Retegui veo esa garra, esa energía que se necesita cuando se juegan estos partidos».