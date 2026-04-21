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Stina Blackstenius renueva con el Arsenal, que sigue gestionando su lista de contratos que vencen
Oficial: Blackstenius firma un nuevo contrato con el Arsenal
El Arsenal anunció el martes que Blackstenius ha renovado su contrato, un día después de que la jugadora se mostrara evasiva al responder a la prensa sueca sobre su futuro.
Finalmente se confirmó que la sueca ha renovado, aunque el club no detalló la duración del contrato. Llegó en 2022 y ha marcado 64 goles en 152 partidos, entre ellos el único de la final de la Liga de Campeones del año pasado, cuando el Arsenal sorprendió al Barcelona y conquistó su segundo título europeo, el primero desde 2007.
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Un repaso a la temporada más productiva de Blackstenius con el Arsenal hasta la fecha
Antes, Blackstenius podía querer un nuevo reto. A menudo le costaba entrar en el once inicial del Arsenal por la presencia de Alessia Russo, la delantera centro titular. Esta temporada, sin embargo, la entrenadora Renee Slegers las ha alineado juntas con más frecuencia: Russo se retira unos metros y Blackstenius lidera el ataque, aunque ambas intercambian posiciones con fluidez para desequilibrar a la defensa rival.
«Son jugadoras muy distintas y por eso encajan bien», explica Slegers. «A veces se dice que los opuestos se atraen. Son muy distintas, y precisamente esa diferencia las hace complementarias: cada una ocupa el espacio que la otra deja y ambas pueden jugar de ‘9’».
Gracias a ello, Blackstenius vive su mejor campaña con el Arsenal: ocho goles y tres asistencias en 15 partidos de la Superliga Femenina —solo seis como titular—, además de tres tantos y dos asistencias en otras competiciones.
Progreso y entorno: por qué Blackstenius quería quedarse en el Arsenal
Las recientes declaraciones de Blackstenius a la prensa sueca sugieren que tiene más motivos para quedarse en el club. «Llevo cuatro años y medio en el Arsenal, o el tiempo que sea», explicó. «Eso dice mucho de lo que pienso del club y de cómo veo su evolución.
Es un entorno inspirador: entreno cada día a un nivel muy alto y me motivan mis compañeras. Siento que todo encaja y quiero seguir creciendo».
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¿Otro menos y aún quedan? La larga lista de contratos que expiran en el Arsenal.
Renovar a Blackstenius era una tarea pendiente del Arsenal, pero aún quedan muchas otras antes del verano. La capitana Kim Little acaba de ampliar su contrato una temporada, después de la renovación de Slegers a principios de año; sin embargo, Leah Williamson, Steph Catley, Katie McCabe, Beth Mead, Caitlin Foord, Laia Codina, Victoria Pelova y Manuela Zinsberger podrían marcharse en los próximos meses.
Además, se espera que la centrocampista inglesa Georgia Stanway llegue desde el Bayern de Múnich y que la lateral del Barcelona Ona Batlle se sume al club londinense. Estos fichajes condicionarán las renovaciones, y viceversa.