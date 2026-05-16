Steven Gerrard reacciona a la contundente declaración de Mohamed Salah, quien afirma que el Liverpool ha perdido su identidad bajo Arne Slot

Gerrard cree que la reciente actividad de Salah en redes sociales refleja problemas profundos en Liverpool. Tras la dura derrota en Villa Park, Salah rompió su silencio para pedir que el club recupere su gloria, un gesto que Gerrard ve como una señal clara de que el vestuario bajo Arne Slot está fracturado.

«Vaya. Escucha, eso es muy interesante», dijo Gerrard en TNT Sports. «Mo Salah no suele hablar mucho, no tuitea y, desde luego, no tuitea así. Así que creo que está enviando un mensaje al exterior de que las cosas en el vestuario del Liverpool no van bien: la identidad se ha perdido y le duele mucho verlo con sus propios ojos».