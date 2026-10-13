Gerrard ha pedido a Iraola que siga confiando en Koumas tras su prometedor debut como titular ante el Man City. En un partido en el que el Liverpool no pudo contar con dos piezas clave en ataque, Cody Gakpo y Alexander Isak, el joven internacional galés fue titular por primera vez en la Premier League frente al equipo de Enzo Maresca. Era una prueba enorme para el adolescente, que estuvo a la altura en un encuentro exigente en Anfield.

Aunque los locales sufrieron una decepcionante derrota por 3-0, Koumas fue una de las notas positivas durante los 75 minutos que disputó antes de ser sustituido por Rio Ngumoha. Gerrard reconoció que al delantero aún le falta rodaje, pero demostró tener el carácter necesario para triunfar al máximo nivel. «Pasé por la cantera del Liverpool con su padre», dijo Gerrard, según Wales Online. «Su padre era un jugador magnífico, dominaba ambas piernas y era un centrocampista diferente, Jason Koumas. Pasé momentos estupendos con él cuando éramos niños, cuando el fútbol era divertido, antes de que se volviera algo serio. Un jugador increíble, una gran familia».