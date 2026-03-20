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Steven Gerrard ha admitido sin rodeos que su sueño de entrenar al Liverpool se ha esfumado, mientras un antiguo compañero de los Reds insta a la leyenda del club a seguir los pasos de Jürgen Klopp
Gerrard pasó apuros tras la conquista del título con el Rangers
Gerrard tuvo un comienzo prometedor como entrenador al tomar las riendas del Ibrox. Logró el dominio nacional en Glasgow, y los Gers desbancaron a su rival del Old Firm, el Celtic, de lo más alto de la tabla.
Con su popularidad en alza, el exinternacional inglés no tardó en despertar el interés de su país natal. En noviembre de 2021 fichó por el Aston Villa, pero su etapa en West Midlands, en gran parte olvidable, duró solo 11 meses y 40 partidos.
A Gerrard no le fue mucho mejor cuando se marchó a la Liga Profesional Saudí con el Al-Ettifaq, ya que solo ganó 23 de los 59 partidos que dirigió allí, y se ha tomado un descanso desde que abandonó Oriente Medio en enero de 2025.
Desde entonces se han barajado varios destinos para el técnico de 45 años, y su próximo paso —si es que lo da— se considera crucial. La vía de regreso a Merseyside no se ha cerrado del todo, pero se han interpuesto varios obstáculos en el camino de Gerrard.
¿Se ha acabado el sueño de Gerrard de convertirse en entrenador del Liverpool?
Al ser preguntado sobre si Gerrard aún podría tomar las riendas en Anfield, el exdelantero de los Reds Heskey —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con ToonieBet— afirmó: «Creo que ese sueño está muerto en este momento. Bueno, agonizando o ya muerto.
«Fíjate en lo bien que lo está haciendo [Michael] Carrick ahora mismo [en el Manchester United]. No hacía mucho que había salido del Middlesbrough y llevaba ya un tiempo en el sistema. Stevie tiene que volver de verdad al mundo del entrenamiento, la gestión y estar en la banda.
«Creo que se trata de encontrar el club adecuado, el sistema adecuado y los entrenadores adecuados con los que trabajar, porque no siempre se trata de uno mismo. Hay que recordar que Jurgen [Klopp] era el líder de un equipo. No era solo ese hombre. Lo hacía todo. No, no. Dirigía a la gente para que actuara, movía a las personas de un lado a otro y se aseguraba de que hicieran ciertas cosas, y también les daba autonomía para hacer otras. No siempre se trata de ti. Solo hay que contar con las personas adecuadas».
Klopp señaló a Gerrard como su sucesor ideal en Anfield
Klopp planteó la idea de que Gerrard fuera su sucesor allá por 2019, unos cinco años antes de que el alemán acabara dejando el puesto más exigente de la Premier League. Gerrard dijo en aquel momento que se sentía «sorprendido y halagado» por haber sido tenido en cuenta.
También se pronunció entonces sobre las incesantes especulaciones respecto a un posible regreso a su hogar espiritual: «Me preguntan mucho dónde quiero acabar y cuáles son mis ambiciones y mis sueños. No necesito poner plazos para esto o aquello. Me llevará donde tenga que llevarme; si eso es a lo más alto, fantástico, pero ya siento que estoy trabajando para un club de primera categoría».
Mientras que Heskey ha puesto en duda las afirmaciones de Gerrard sobre el puesto de entrenador del Liverpool en 2026, otro exdelantero de los Reds —John Aldridge— ya le había dicho a GOAL por qué todo podría suceder: «Depende de los pasos que dé Stevie para llegar a ese puesto.
El siguiente paso va a ser crucial para él. Creo que volverá al país, pero quizá a Europa. Lo que ha aprendido lo llevará a una liga más competitiva, con mejores jugadores y mejor fútbol, y entonces, de repente, todo puede encajar y explotar. Podría funcionar y sucederle a él».
¿Buscará el Liverpool un nuevo entrenador este verano?
Se ha especulado con que el Liverpool podría volver a buscar un nuevo entrenador este verano, ya que Arne Slot está teniendo dificultades para dar continuidad al triunfo del club en la Premier League de la temporada 2024-25, a pesar de haber realizado importantes inversiones en el mercado de fichajes.
Se ha especulado con el regreso de Klopp a Merseyside, a pesar de haberse liberado de las presiones del cargo, pero no hay indicios de que Gerrard —que necesita volver a los banquillos— sea una opción en este momento.
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