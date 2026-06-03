Steven Gerrard explicó por qué Declan Rice, estrella del Arsenal, «todavía no» es candidato al Balón de Oro

Rice ha demostrado ser una pieza clave para la conquista de títulos. Inglaterra, sin triunfos en 60 años, confía en que sea su amuleto en la Copa América de este verano.

Ganar el Mundial con los Tres Leones podría catapultarlo, ya visto como futuro capitán, a la lucha por el Balón de Oro y compensar la final de la Liga de Campeones perdida con su club.

Sin embargo, Fowler duda de que Rice ya merezca el título de «mejor jugador del planeta». Si lo comparamos con Gerrard, ex capitán de Inglaterra e icono del Liverpool que fue tercero en el Balón de Oro 2005, el ‘41’ del Arsenal aún debe subir varios peldaños para llegar a la cima.