Steven Gerrard critica duramente al «muy pobre» Liverpool tras la sorprendente derrota ante los Wolves y pide a Arne Slot que dé rienda suelta a Rio Ngumoha

El principal objetivo de la ira de Gerrard fue la falta de chispa en el ataque, lo que le llevó a defender la inclusión del sensacional adolescente Ngumoha. El jugador de 17 años tuvo una breve pero impactante aparición, en marcado contraste con la actuación de Gakpo, que luchó por influir en el partido a pesar de su precio de 44 millones de libras. Gerrard insiste en que el joven se ha ganado el derecho a liderar la delantera en la próxima revancha de la FA Cup contra el equipo de Rob Edwards, los Wolves, el viernes. «Durante 65 minutos, el Liverpool estuvo desesperado esta noche, realmente mal», dijo en su papel de comentarista para TNT Sports. «No jugaron con el ritmo adecuado, con la calidad adecuada. Él está haciendo más en una breve aparición que (Cody) Gakpo en 65 minutos. Así que se merece ser titular. (Slot) tiene que alinear al chico el viernes por la noche».