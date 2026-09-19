Steven Gerrard advierte al joven del Manchester United JJ Gabriel sobre un posible traspaso al Real Madrid y Jose Mourinho

JJ Gabriel ha acaparado los titulares después de pedir al Manchester United que rescinda su inscripción, tras no haber vuelto a jugar desde que marcó un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League. En declaraciones a TNT Sports, Steven Gerrard expresó una profunda preocupación por la enorme presión que hoy se ejerce sobre los jóvenes talentos.

Gerrard dijo: «No es solo en esta situación. En términos generales, me asusta en el fútbol que ahora se pueda acelerar a los chicos o forzar sus carreras. No conozco los detalles ni el contexto de esta situación aislada con JJ Gabriel, pero si lo miras, está en uno de los clubes más grandes del mundo. Tienen una historia y una tradición de producir jugadores fantásticos. No solo esta situación, sino el fútbol en su conjunto, estos talentos, tienen padres, tienen agentes, influencias externas que fuerzan y aceleran demasiado pronto, y eso puede afectar a la carrera de un chico».