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Steve McManaman reta a Dominik Szoboszlai a llenar el vacío de liderazgo del Liverpool tras las salidas del verano
Szoboszlai asciende al grupo de liderazgo
Dominik Szoboszlai ha sido ascendido al grupo de liderazgo del Liverpool tras un verano de importante transición en la plantilla de Anfield. El internacional húngaro fue nombrado por el nuevo entrenador Andoni Iraola como uno de los tres vicecapitanes del capitán Virgil van Dijk.
Szoboszlai comparte esas funciones de vicecapitán junto a miembros veteranos de la plantilla como Alisson Becker y Joe Gomez.
El ascenso del centrocampista llega después de las salidas al final de la temporada de pesos pesados del vestuario como Mohamed Salah y Andy Robertson.
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McManaman desafía a la estrella húngara
El exextremo del Liverpool Steve McManaman insiste en que Szoboszlai debe convertirse ahora en la figura central dentro y fuera del campo. En declaraciones a Seven, McManaman subrayó que los grandes jugadores deben dar un paso al frente cuando los líderes consolidados dejan el club.
McManaman considera a Szoboszlai como el sucesor de Van Dijk a largo plazo y destaca su importancia a la hora de controlar el ritmo desde el centro del campo.
"Dominik Szoboszlai es otro que se está asentando en este equipo ahora", dijo McManaman. "Hemos perdido a algunos jugadores importantes en los últimos años; grandes personalidades dentro del equipo, así que necesitas que alguien llegue o dé un paso al frente. Eso es lo que hacen las superestrellas.
Guiando a la próxima generación
Con varios jugadores jóvenes e inexpertos formando parte de la plantilla de Iraola, McManaman cree que el nuevo grupo de liderazgo debe mantener unos estándares muy altos. Destacó que Salah y Robertson habían tenido anteriormente una enorme autoridad en el vestuario.
El exextremo instó a Szoboszlai, Van Dijk y Alisson a acelerar el desarrollo de sus compañeros más jóvenes durante esta fase de reconstrucción.
"Tiene un papel realmente importante que desempeñar esta temporada, porque hemos perdido a algunas figuras enormes", añadió McManaman. "Necesitan desempeñar un papel realmente importante para hacer progresar a los chicos jóvenes, y bastante rápido".
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Objetivo de la Champions League para Iraola
De cara a la temporada, McManaman cree que asegurar un puesto entre los cuatro primeros y competir en las copas nacionales representaría una exitosa primera temporada para Iraola.
Aunque considera que la plantilla es algo corta para pelear por el título de forma sostenida, espera que los jugadores de segundo año muestren mejoras notables.
Liverpool dependerá en gran medida del liderazgo de Szoboszlai mientras Iraola integra a los fichajes del verano y a los jóvenes talentos en su sistema táctico.
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