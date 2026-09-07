Dominik Szoboszlai ha sido ascendido al grupo de liderazgo del Liverpool tras un verano de importante transición en la plantilla de Anfield. El internacional húngaro fue nombrado por el nuevo entrenador Andoni Iraola como uno de los tres vicecapitanes del capitán Virgil van Dijk.

Szoboszlai comparte esas funciones de vicecapitán junto a miembros veteranos de la plantilla como Alisson Becker y Joe Gomez.

El ascenso del centrocampista llega después de las salidas al final de la temporada de pesos pesados del vestuario como Mohamed Salah y Andy Robertson.