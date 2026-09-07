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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traducido por

Steve McManaman reta a Dominik Szoboszlai a llenar el vacío de liderazgo del Liverpool tras las salidas del verano

Liverpool
D. Szoboszlai
S. McManaman
Premier League

El exextremo del Liverpool Steve McManaman ha desafiado a Dominik Szoboszlai a dar un paso al frente tras las salidas este verano de Mohamed Salah y Andy Robertson. El centrocampista húngaro ha sido nombrado vicecapitán por el nuevo entrenador Andoni Iraola, junto a Alisson Becker y Joe Gomez.

  • Szoboszlai asciende al grupo de liderazgo

    Dominik Szoboszlai ha sido ascendido al grupo de liderazgo del Liverpool tras un verano de importante transición en la plantilla de Anfield. El internacional húngaro fue nombrado por el nuevo entrenador Andoni Iraola como uno de los tres vicecapitanes del capitán Virgil van Dijk.

    Szoboszlai comparte esas funciones de vicecapitán junto a miembros veteranos de la plantilla como Alisson Becker y Joe Gomez.

    El ascenso del centrocampista llega después de las salidas al final de la temporada de pesos pesados del vestuario como Mohamed Salah y Andy Robertson.

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  • Robbie Fowler and Steve McManamanGetty Images Sport

    McManaman desafía a la estrella húngara

    El exextremo del Liverpool Steve McManaman insiste en que Szoboszlai debe convertirse ahora en la figura central dentro y fuera del campo. En declaraciones a Seven, McManaman subrayó que los grandes jugadores deben dar un paso al frente cuando los líderes consolidados dejan el club.

    McManaman considera a Szoboszlai como el sucesor de Van Dijk a largo plazo y destaca su importancia a la hora de controlar el ritmo desde el centro del campo.

    "Dominik Szoboszlai es otro que se está asentando en este equipo ahora", dijo McManaman. "Hemos perdido a algunos jugadores importantes en los últimos años; grandes personalidades dentro del equipo, así que necesitas que alguien llegue o dé un paso al frente. Eso es lo que hacen las superestrellas.

  • Guiando a la próxima generación

    Con varios jugadores jóvenes e inexpertos formando parte de la plantilla de Iraola, McManaman cree que el nuevo grupo de liderazgo debe mantener unos estándares muy altos. Destacó que Salah y Robertson habían tenido anteriormente una enorme autoridad en el vestuario.

    El exextremo instó a Szoboszlai, Van Dijk y Alisson a acelerar el desarrollo de sus compañeros más jóvenes durante esta fase de reconstrucción.

    "Tiene un papel realmente importante que desempeñar esta temporada, porque hemos perdido a algunas figuras enormes", añadió McManaman. "Necesitan desempeñar un papel realmente importante para hacer progresar a los chicos jóvenes, y bastante rápido".

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  • szoboszlaiGetty Images

    Objetivo de la Champions League para Iraola

    De cara a la temporada, McManaman cree que asegurar un puesto entre los cuatro primeros y competir en las copas nacionales representaría una exitosa primera temporada para Iraola.

    Aunque considera que la plantilla es algo corta para pelear por el título de forma sostenida, espera que los jugadores de segundo año muestren mejoras notables.

    Liverpool dependerá en gran medida del liderazgo de Szoboszlai mientras Iraola integra a los fichajes del verano y a los jóvenes talentos en su sistema táctico.

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