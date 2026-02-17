Getty/GOAL
Steve McClaren revela qué provocó el «enfrentamiento» entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag en el Manchester United
Ronaldo se marcha a Arabia Saudí tras rescindir su contrato con el Manchester United.
Ronaldo vio cómo se rescindía su contrato en ese momento, lo que le permitió fichar finalmente por la Liga Profesional Saudí. A sus 41 años, sigue vinculado al Al-Nassr por ahora, aunque se han generado más rumores sobre su traspaso en medio de las huelgas que se están llevando a cabo en Oriente Medio.
No es la primera vez que Ronaldo expresa su frustración y se pronuncia en contra de lo que considera un comportamiento injusto y un liderazgo deficiente. Sobre Ten Hag, que se hizo cargo del United en el verano de 2022, ha dicho: «No le respeto porque él no me respeta a mí. Si no me respetas, yo nunca te respetaré».
Revelado: Por qué Ronaldo y Ten Hag se enfrentaron en el Manchester United
McClaren, que trabajó junto a Ten Hag tras haber pasado un tiempo en Old Trafford como mano derecha de Sir Alex Ferguson, contó en el podcast The Good, The Bad & The Football cómo la tensa relación entre Ronaldo y su entrenador en Manchester acabó rompiéndose: «Hubo muchas disputas en el campo de entrenamiento. Había mucho de "todo lo que quiero que hagas es esto, esto, esto y esto". Así era el estilo de entrenamiento de Erik: Ronnie, este es tu trabajo.
Solía decirle a Ronnie: "Todo lo que él [Ten Hag] quiere que hagas es que seas el primer presionante, que hagas una carrera, que hagas dos carreras y, tal vez, una tercera, si te apetece. Y luego, que te recuperes en el centro, por si ganamos el balón, y entonces podamos pasártelo. Eso es todo lo que quiere que hagas. Si no puedes hacerlo, no jugarás. O si no quieres hacerlo, no puedes jugar. Vale, o él [Ten Hag] no te elegirá. Te lo digo, no te elegirá».
«No es como creo que harían otras personas, y esa es la diferencia, otras personas lo harían. Pero Erik dijo: «No, yo voy a hacerlo, y él [Ronaldo] tiene que hacerlo, si no, no juega». Fue una pequeña pelea. No una pelea, sino un enfrentamiento, y ¿quién iba a ganar? Erik se mantuvo firme. Creo que la mayoría de los entrenadores se adaptarían a eso. Algunos entrenadores son así. Pero él se mantuvo firme».
Ronaldo afirma que sigue pendiente de los resultados del Manchester United.
Ronaldo ha sido acusado de planear deliberadamente su salida de Old Trafford, ya que el cinco veces ganador del Balón de Oro se sentía frustrado por volver a un United que era una sombra del equipo que dejó para fichar por el Real Madrid en 2009.
Sigue atento a sus resultados y, cuando Piers Morgan le preguntó en 2025 si le dolía ver a los Red Devils caer de lo más alto de la Premier League, respondió: «Por supuesto. Por supuesto. Porque estuve allí muchos años. Gané la Champions League allí, gané el Balón de Oro, gané como 12, 13, 14 títulos allí.
Así que repito, el Manchester United sigue en mi corazón. Amo ese club. Pero todos tenemos que ser honestos y mirarnos a nosotros mismos y decir: "Escuchen, no están en un buen camino". Por lo tanto, necesitan cambiar y, en mi opinión, no se trata solo del entrenador y los jugadores».
Carrick al mando de los Red Devils antes de otra ventana de fichajes
Desde entonces, el United ha seguido ese consejo y Rubén Amorim fue relevado de sus funciones como entrenador a principios de 2026. Las riendas han pasado a manos del excentrocampista Michael Carrick, que ocupará el cargo de forma interina hasta el final de la presente temporada.
Ha logrado una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, con cuatro victorias consecutivas en un momento dado, y ha vuelto a situar a los Red Devils en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. Se espera que este verano se invierta más dinero en remodelar una plantilla que, como sugiere Ronaldo, lleva demasiado tiempo rindiendo por debajo de lo esperado.
