Steve Holland sugiere que el Manchester United aún no ha perdido la esperanza de ganar la Premier League

El cuerpo técnico pide a los jugadores que ignoren a los perseguidores y se centren en ganar para recortar puntos con los líderes. Holland admite que acabar entre los cuatro primeros es clave, pero insiste en que el club siempre debe aspirar a títulos.

En la web oficial del club, el segundo entrenador explicó: «Nuestro discurso debe ser terminar lo más cerca posible de la cima. No sé hasta qué punto es posible, pero ese debe ser siempre el reto: acercarnos lo más posible a la cima.

«Hemos hablado más con los jugadores de ganar nuestros partidos que de lo que ocurre por debajo. Terminar en puestos de Liga de Campeones sería bueno, pero debemos aspirar a más».